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Япония профинансировала открытие 20 модульных отделений "Укрпочты" в прифронтовых регионах

"Укрпочта" открыла 20 модульных отделений
"Укрпочта" открыла 20 модульных отделений / Министерство развития общин и территорий Украины

"Укрпочта" открыла 20 модульных отделений в прифронтовых регионах благодаря поддержке правительства Японии. Новые почтовые пункты уже работают в шести областях, где стационарные отделения были разрушены или повреждены в результате боевых действий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Модульные почтовые отделения были установлены в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Запорожской, Черниговской и Херсонской областях. Их передали Укрпочте японские партнеры для обеспечения непрерывного предоставления базовых почтовых и социальных услуг в прифронтовых общинах.

Конструкции площадью 20 и 40 квадратных метров оснащены всем необходимым для полноценной работы и обслуживания клиентов. Использование модульных отделений позволяет быстро возобновлять работу почтовой сети там, где капитальное восстановление зданий пока невозможно. Благодаря этому жители прифронтовых территорий могут получать пенсии, социальные выплаты, посылки и другие необходимые услуги.

По данным Минразвития, с начала полномасштабного вторжения полностью уничтожены 49 стационарных отделений Укрпочты, еще 648 получили повреждения. Кроме того, предприятие потеряло более 430 автомобилей.

Передача модульных отделений состоялась в рамках проекта международной технической помощи "Проект экстренного восстановления и реконструкции", финансируемого правительством Японии через Японское агентство международного сотрудничества (JICA) и реализуемого совместно с Минразвития с 2023 года.

Накануне стороны провели седьмое заседание Совместного координационного комитета проекта, в ходе которого подвели итоги реализации текущих инициатив, обсудили закупку оборудования и определили дальнейшие приоритеты сотрудничества, в частности, в сферах энергетики и теплоснабжения.

При поддержке правительства Японии в Украине реализуются грантовая Программа экстренного восстановления (Фазы 1–5) и проект экстренного восстановления и реконструкции. За предыдущие этапы Украина получила пособие на сумму 100 млрд иен (свыше 700 млн долларов), а в пределах пятой фазы предусмотрено финансирование в размере 6,2 млрд иен (около 38 млн долларов).

Добавим, что по данным компании, с начала полномасштабного вторжения 49 стационарных отделений "Укрпочты" были уничтожены полностью, еще 648 объектов получили повреждения.

В течение последнего месяца оператор фиксирует повреждения в среднем одного отделения почти каждый день. В частности, недавно в результате обстрелов было   разрушен логистический хаб в Харькове   и полностью уничтожено отделение Троещины в Киеве.

Автор:
Татьяна Гойденко