Японія профінансувала відкриття 20 модульних відділень "Укрпошти" у прифронтових регіонах

"Укрпошта" відкрила 20 модульних відділень у прифронтових регіонах завдяки підтримці уряду Японії. Нові поштові пункти вже працюють у шести областях, де стаціонарні відділення були зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Модульні поштові відділення встановили у Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Запорізькій, Чернігівській та Херсонській областях. Їх передали Укрпошті японські партнери для забезпечення безперервного надання базових поштових і соціальних послуг у прифронтових громадах.

Конструкції площею 20 та 40 квадратних метрів обладнані всім необхідним для повноцінної роботи та обслуговування клієнтів. Використання модульних відділень дозволяє швидко відновлювати роботу поштової мережі там, де капітальне відновлення будівель поки неможливе. Завдяки цьому жителі прифронтових територій можуть отримувати пенсії, соціальні виплати, посилки та інші необхідні послуги.

За даними Мінрозвитку, з початку повномасштабного вторгнення повністю знищено 49 стаціонарних відділень Укрпошти, ще 648 зазнали пошкоджень. Крім того, підприємство втратило понад 430 автомобілів.

Передача модульних відділень відбулася в межах проєкту міжнародної технічної допомоги "Проєкт екстреного відновлення та реконструкції", який фінансується урядом Японії через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) та реалізується спільно з Мінрозвитку з 2023 року.

Напередодні сторони провели сьоме засідання Спільного координаційного комітету проєкту, під час якого підбили підсумки реалізації поточних ініціатив, обговорили закупівлю обладнання та визначили подальші пріоритети співпраці, зокрема у сферах енергетики й теплопостачання.

Наразі за підтримки уряду Японії в Україні реалізуються грантова Програма екстреного відновлення (Фази 1–5) та проєкт екстреного відновлення і реконструкції. За попередні етапи Україна отримала допомогу на суму 100 млрд єн (понад 700 млн доларів), а в межах п'ятої фази передбачено фінансування у розмірі 6,2 млрд єн (близько 38 млн доларів).

Додамо, що за даними компанії, від початку повномасштабного вторгнення 49 стаціонарних відділень "Укрпошти" було знищено повністю, ще 648 об’єктів зазнали пошкоджень.

Протягом останнього місяця оператор фіксує пошкодження в середньому одного відділення майже щодня. Зокрема, нещодавно внаслідок обстрілів було зруйновано логістичний хаб у Харкові та повністю знищено відділення на Троєщині у Києві.