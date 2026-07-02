OpenAI запропонувала передати уряду США 5% акцій для підтримки розвитку ШІ

Компанія OpenAI веде переговори з адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо можливості передати уряду 5% акцій компанії. Ініціатива має на меті залучити державу до розподілу економічних вигод від розвитку штучного інтелекту та зміцнити співпрацю з федеральною владою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Financial Times.

За даними видання, ідею запропонував генеральний директор OpenAI Сем Альтман. Вона передбачає передачу уряду США 5% акцій OpenAI, а також аналогічних пакетів інших американських компаній, що працюють у сфері штучного інтелекту.

Остаточних домовленостей наразі немає, а переговори перебувають на початковій стадії.

Як зазначає Financial Times, державна частка могла б бути оформлена через механізм, подібний до Постійного фонду Аляски, який інвестує доходи від природних ресурсів та забезпечує виплати громадянам. Таким чином OpenAI пропонує зробити американців співучасниками економічного ефекту від розвитку технологій штучного інтелекту.

За інформацією джерел, Сем Альтман обговорював цю ідею з президентом Дональдом Трампом, міністром торгівлі Говардом Лутніком, міністром фінансів Скоттом Бессентом, а також із сенатором Берні Сандерсом.

Видання зазначає, що останнім часом компанії, які розробляють штучний інтелект, стикаються з посиленням уваги з боку американської влади через питання національної безпеки, розвитку інфраструктури, впливу технологій на ринок праці та кібербезпеку. На цьому тлі OpenAI прагне вибудувати довгострокову модель співпраці з урядом.

У квітні OpenAI вже пропонувала створити "фонд державного добробуту", який дозволив би кожному громадянину США отримати частку економічних вигод від розвитку штучного інтелекту.

У травні некомерційний підрозділ компанії також заявляв, що в майбутньому можуть знадобитися нові механізми, які забезпечать суспільству участь у створенні вартості за допомогою ШІ.

За даними Financial Times, для реалізації потенційної угоди може знадобитися окреме рішення Конгресу США.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до компанії OpenAI з проханням розбити на етапи випуск її майбутньої потужної моделі штучного інтелекту. Уряд просить спочатку відкрити доступ до технології лише для обмеженого списку перевірених партнерів.