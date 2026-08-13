Ford припиняє імпорт своєї єдиної моделі з Китаю: кросовери збиратимуть у США

Автоконцерн Ford Motor Co. вирішив припинити імпорт кросовера Lincoln Nautilus із Китаю та перенести його складання до США. Це єдина модель компанії, яку постачали на американський ринок із китайського заводу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

За даними компанії, розширення випуску авто бренду Lincoln безпосередньо у США розпочнеться з 2030 року. Ford імпортував модель Nautilus із заводу в Ханчжоу (спільне підприємство з Changan Automobile) починаючи від 2024 року через брак виробничих потужностей у Північній Америці.

Продажі та політичний тиск

Кросовер Lincoln Nautilus є відносно нішевою моделлю для американського ринку:

Обсяги продажів: минулого року у США було реалізовано майже 34 тисячі одиниць Nautilus. Для порівняння, поставки пікапів серії F-Series перевищили 829 тисяч, позашляховиків Explorer — 223 тисячі, а Bronco — 146 тисяч одиниць.

Тарифна політика: рішення про перенесення виробництва ухвалено на тлі посилення тиску на автовиробників з боку адміністрації Дональда Трампа, яка підвищила мита на імпортовані автомобілі та автокомпоненти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що акції Ford злетіли на 44% завдяки анонсам щодо штучного інтелекту. Ринок очікує підтвердження нових партнерських угод автоконцерну в технологічному секторі.