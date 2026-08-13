В Україні накопичується металобрухт: галузь просить дозволити експорт

Українська асоціація вторинних металів "УАВтормет" звернулася до уряду з проханням скасувати нульову квоту на експорт відходів і брухту чорних металів. В асоціації заявляють, що попит металургійних підприємств на сировину різко скоротився, через що на внутрішньому ринку утворюється профіцит, який неможливо реалізувати в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на звернення "УАВтормету" до прем’єр-міністра Сергія Корецького від 12 серпня 2026 року.

Йдеться про нульову квоту на експорт брухту чорних металів за кодом УКТ ЗЕД 7204, яку уряд запровадив постановою №1795 від 31 грудня 2025 року. Фактично це означає заборону його експорту.

На момент ухвалення рішення обмеження пояснювали необхідністю забезпечити українські металургійні підприємства достатніми обсягами металобрухту. Однак в "УАВторметі" стверджують, що відтоді ситуація на ринку суттєво змінилася.

Серед причин падіння попиту асоціація називає скорочення виробництва сталі та металопродукції через вихід з ладу обладнання, зупинку виробництва на "Запоріжсталі", зменшення завантаження інших металургійних підприємств та блокування портів.

За інформацією учасників ринку, на яку посилається асоціація, обсяги закупівельних заявок металургійних комбінатів суттєво скоротилися. "Інтерпайп Дніпровтормет" та "Метінвест-Ресурс", як зазначається у зверненні, взагалі призупинили закупівлю брухту чорних металів.

Окремий лист "Метінвест-Ресурс" від 11 серпня підтверджує тимчасове обмеження поставок на Камет-Сталь. Компанія повідомила постачальників, що через вихід з ладу та технічне обслуговування вантажопідіймального обладнання, а також затоварення під’їзних залізничних колій відвантаження брухту на підприємство заборонено з 12 до 24 серпня. Вагони, відправлені у цей період, приймати не планують.

На думку "УАВтормету", за таких умов нульова експортна квота більше не виконує завдання, заради якого її запровадили. Асоціація заявляє про профіцит металобрухту, який не знаходить збуту всередині країни.

Для брухтозаготівельного бізнесу це означає ризик скорочення заготівлі, закриття виробничих майданчиків і робочих місць. В асоціації також вказують на можливе зменшення податкових надходжень та валютної виручки.

"УАВтормет" просить Кабмін внести зміни до постанови №1795 і скасувати нульову квоту на експорт відходів та брухту чорних металів.

Нагадаємо, ще у березні в "УАВторметі" вважали, що нульову квоту на експорт брухту навряд чи скасують до кінця 2026 року. Тоді асоціація пояснювала, що швидке пом’якшення обмежень малоймовірне навіть на тлі переговорів з польською стороною.

Водночас уже на початку року галузь заявляла про наслідки заборони: за січень-лютий заготівля брухту чорних металів впала більш ніж на 40%, а закупівлі металургійних підприємств скоротилися майже на третину. Тоді в "УАВторметі" серед причин називали як нульову експортну квоту, так і падіння виробництва сталі та чавуну.