"Укрзалізниця" за чотири місяці заробила на брухті більше, ніж за весь минулий рік

"Укрзалізниця" виставила на аукціон перші лоти металобрухту
За чотири місяці 2026 року "Укрзалізниця" отримала від продажу брухту більше, ніж за увесь минулий рік / Фото: Центр транспортних стратегій

Станом на 28 квітня 2026 року "Укрзалізниця" реалізувала 69,7 тис. тонн брухту чорних металів. Сума отриманих доходів склала 439,9 млн гривень. Ці показники на 16,7% та 10% відповідно вищі за результати всього 2025 року. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"100% проданого брухту придбані для потреб внутрішньої переробки на металургійних і ливарних підприємствах. Отримані кошти "Укрзалізниця" спрямовує на оновлення рухомого складу та покращення фінансового стану", — зазначив політик.

Зростання доходів зумовлене запровадженням нульової експортної квоти на брухт, що усунуло спекуляції на ринку. Також на результати вплинула зміна процедур аукціонів, які стали прозорішими.

Крім того, "Укрзалізниця" відмовилася від відвантаження сировини автотранспортом і повернулася до перевезень залізничними вагонами. Це дозволило компанії отримувати додатковий прибуток від вантажних тарифів.

Продаж брухту забезпечує "Укрзалізниці" резерви для стабілізації фінансового стану та стимулює виробничі ланцюги металургійних підприємств. Така політика сприяє розвитку внутрішнього виробництва, що відповідає стратегії "Зроблено в Україні".

Нагадаємо, у січні українська металургія та головний перевізник країни "Укрзалізниця" відкривають новий етап співпраці. Сторони домовилися про зміни щодо продажу металобрухту, які дозволять покращити результати аукціонів залізничного оператора.

Автор:
Тетяна Ковальчук