"Укрзализныця" за четыре месяца заработала на ломе больше, чем за весь прошлый год

"Укрзализныця" выставила на аукцион первые лоты металлолома
За четыре месяца 2026 года "Укрзализныця" получила от продажи металлолома больше, чем за весь прошлый год/Фото: Центр транспортных стратегий

По состоянию на 28 апреля 2026 года "Укрзализныця" реализовала 69,7 тыс. тонн лома черных металлов. Сумма полученных доходов составила 439,9 млн. гривен. Эти показатели на 16,7% и 10% соответственно выше результатов всего 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

"100% проданного лома приобретены для нужд внутренней переработки на металлургических и литейных предприятиях. Полученные средства "Укрзализныця" направляет на обновление подвижного состава и улучшение финансового состояния", - отметил политик.

Рост доходов обусловлен введением нулевой экспортной квоты на металлолом, что устранило спекуляции на рынке. Также на результаты повлияло изменение ставших более прозрачными процедур аукционов.

Кроме того, "Укрзализныця" отказалась от отгрузки сырья автотранспортом и вернулась к перевозкам железнодорожными вагонами. Это позволило компании получать дополнительную прибыль от грузовых тарифов.

Продажа металлолома обеспечивает "Укрзалізниці" резервы для стабилизации финансового состояния и стимулирует производственные цепи металлургических предприятий. Такая политика способствует развитию внутреннего производства, что соответствует стратегии "Сделано в Украине".

Напомним, в январе в странскую металлургию и главный перевозчик страны "Укрзализныця" открывают новый этап сотрудничества. Стороны договорились об изменениях в продаже металлолома, которые позволят улучшить результаты аукционов железнодорожного оператора.

Автор:
Татьяна Ковальчук