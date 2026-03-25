Украина вряд ли отменит ограничения на экспорт лома в 2026 году

металлолом
Квоты на экспорт металлолома могут сохраниться до конца года / Freepik

Отмена нулевой квоты на экспорт лома черных металлов из Украины до конца 2026 года маловероятна. Об этом заявил руководитель Украинской ассоциации вторичных металлов Владимир Бублей по итогам переговоров украинской и польской сторон.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на УАВтормет.

Речь идет об ограничениях, введенных правительством с 1 января 2026 года. Вопрос обсуждался во время встречи вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки с представителями Министерства экономического развития и технологий Польши.

Ранее польская сторона обратилась в Европейскую комиссию с призывом вмешаться в ситуацию после введения квот на экспорт украинского металлолома во избежание ограничений поставок вторсырья в страны ЕС.

По словам Бублея, во время переговоров украинская сторона подчеркнула, что значительная часть лома, который экспортируется в Польшу, не остается там, а реэкспортируется в третьи страны, в частности Турцию, Индию и Пакистан, без уплаты соответствующей пошлины. До введения квот экспорт облагался пошлиной в размере 180 евро за тонну, за исключением поставок в Евросоюз.

В результате стороны договорились совместно наработать механизм, который позволит сделать невозможным реэкспорт украинского металлолома из Польши в третьи страны и, соответственно, предотвратить потери таможенных поступлений для Украины.

В то же время, по оценке Бублея, даже в случае достижения договоренностей скорая отмена квот маловероятна. Он предполагает, что ограничения могут сохраняться по меньшей мере до конца года, а в дальнейшем власти могут инициировать их продление или даже полный запрет на экспорт металлолома.

Заметим, за первые два месяца 2026 заготовка лома черных металлов в Украине упала на рекордные 41%, а внутренние цены на сырье снизились вдвое. Отрасль уже потеряла около 2 тысяч рабочих мест, а эксперты прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации из-за запрета экспорта и сокращения производства стали и чугуна.

Автор:
Татьяна Гойденко