Украина вряд ли отменит ограничения на экспорт лома в 2026 году

Отмена нулевой квоты на экспорт лома черных металлов из Украины до конца 2026 года маловероятна. Об этом заявил руководитель Украинской ассоциации вторичных металлов Владимир Бублей по итогам переговоров украинской и польской сторон.

Речь идет об ограничениях, введенных правительством с 1 января 2026 года. Вопрос обсуждался во время встречи вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки с представителями Министерства экономического развития и технологий Польши.

Ранее польская сторона обратилась в Европейскую комиссию с призывом вмешаться в ситуацию после введения квот на экспорт украинского металлолома во избежание ограничений поставок вторсырья в страны ЕС.

По словам Бублея, во время переговоров украинская сторона подчеркнула, что значительная часть лома, который экспортируется в Польшу, не остается там, а реэкспортируется в третьи страны, в частности Турцию, Индию и Пакистан, без уплаты соответствующей пошлины. До введения квот экспорт облагался пошлиной в размере 180 евро за тонну, за исключением поставок в Евросоюз.

В результате стороны договорились совместно наработать механизм, который позволит сделать невозможным реэкспорт украинского металлолома из Польши в третьи страны и, соответственно, предотвратить потери таможенных поступлений для Украины.

В то же время, по оценке Бублея, даже в случае достижения договоренностей скорая отмена квот маловероятна. Он предполагает, что ограничения могут сохраняться по меньшей мере до конца года, а в дальнейшем власти могут инициировать их продление или даже полный запрет на экспорт металлолома.

Заметим, за первые два месяца 2026 заготовка лома черных металлов в Украине упала на рекордные 41%, а внутренние цены на сырье снизились вдвое. Отрасль уже потеряла около 2 тысяч рабочих мест, а эксперты прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации из-за запрета экспорта и сокращения производства стали и чугуна.