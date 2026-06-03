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Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Днепре: повреждены сотни посылок

РФ повредила инновационный терминал «Новой почты»
РФ повредила инновационный терминал "Новой почты" / Новая почта

3 июня в Днепре в результате атаки вражеского беспилотника получил повреждения инновационный терминал компании "Новая почта". Под ударом оказались сотни грузов и посылок клиентов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба почтового оператора.

По информации компании все работники смены находились в укрытии, поэтому обошлось без пострадавших среди персонала.

В настоящее время на месте происшествия работают подразделения ГСЧС и правоохранители. Профильные службы компании совместно со спасателями оценивают масштаб разрушений здания и проверяют состояние находившихся на терминале посылок.

Что будет с посылками и выплатами?

В "Новой почте" заверили, что полностью выполнят свои обязательства перед клиентами и компенсируют оценочную стоимость всех уничтоженных или поврежденных отправлений.

В ближайшее время представители компании свяжутся с получателями и отправителями для уточнения деталей и оформления выплат.

Клиентам рекомендуют отслеживать статус своих посылок в режиме реального времени с помощью трекинга в официальном мобильном приложении или на сайте компании.

Фото 2 — Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Днепре: повреждены сотни посылок

Также 3 июня российские военные попали в складские помещения ведущей украинской сети продуктовых супермаркетов АТБ. Всего за день на Днепропетровщине известно уже о 12 раненых в результате российских атак. В течение дня РФ более 50 раз избивала по четырем районам беспилотниками, артиллерией, ракетами и авиабомбой.

О "Новой почте"

"Новая почта"   — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

19 мая российские войска за сутки трижды целенаправленно попали дронами в депо   №6 логистической компании "Новая почта" в Харькове.

Российские войска 25 мая ударили управляемыми авиабомбами по отделению №11 в Краматорске компании "Новая почта".

А 27 мая в результате попадания российского беспилотника в селе Лиманка Одесской области полностью сгорело отделение "Новой почты" №300.

Автор:
Татьяна Бессараб