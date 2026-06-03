- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Днепре: повреждены сотни посылок
3 июня в Днепре в результате атаки вражеского беспилотника получил повреждения инновационный терминал компании "Новая почта". Под ударом оказались сотни грузов и посылок клиентов.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба почтового оператора.
По информации компании все работники смены находились в укрытии, поэтому обошлось без пострадавших среди персонала.
В настоящее время на месте происшествия работают подразделения ГСЧС и правоохранители. Профильные службы компании совместно со спасателями оценивают масштаб разрушений здания и проверяют состояние находившихся на терминале посылок.
Что будет с посылками и выплатами?
В "Новой почте" заверили, что полностью выполнят свои обязательства перед клиентами и компенсируют оценочную стоимость всех уничтоженных или поврежденных отправлений.
В ближайшее время представители компании свяжутся с получателями и отправителями для уточнения деталей и оформления выплат.
Клиентам рекомендуют отслеживать статус своих посылок в режиме реального времени с помощью трекинга в официальном мобильном приложении или на сайте компании.
Также 3 июня российские военные попали в складские помещения ведущей украинской сети продуктовых супермаркетов АТБ. Всего за день на Днепропетровщине известно уже о 12 раненых в результате российских атак. В течение дня РФ более 50 раз избивала по четырем районам беспилотниками, артиллерией, ракетами и авиабомбой.
О "Новой почте"
"Новая почта" — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.
19 мая российские войска за сутки трижды целенаправленно попали дронами в депо №6 логистической компании "Новая почта" в Харькове.
Российские войска 25 мая ударили управляемыми авиабомбами по отделению №11 в Краматорске компании "Новая почта".
А 27 мая в результате попадания российского беспилотника в селе Лиманка Одесской области полностью сгорело отделение "Новой почты" №300.