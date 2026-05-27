Российский дрон попал в отделение "Новой почты" в Одесской области: помещение выгорело дотла (ФОТО)

В результате попадания российского беспилотника в селе Лиманка Одесской области полностью сгорело отделение "Новой почты" №300. Персонал компании не пострадал. Оператор уже пообещал компенсировать клиентам объявленную стоимость всех уничтоженных огнем отправлений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

На месте происшествия работают представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и сотрудники полиции. Оценка последствий атаки продолжается. Точную информацию о состоянии грузов и количестве поврежденных посылок установят после полной ликвидации пожара.

В Одесской области уничтожено отделение Новой почты / Новая почта

Компания уже перестроила логистические маршруты, чтобы клиенты смогли получить свои отправки без задержек. Вскоре рядом с местом разрушения будет установлено мобильное отделение по обслуживанию жителей населенного пункта.

В "Новой почте" пообещали компенсировать клиентам объявленную стоимость отправлений, уничтоженных огнем. В ближайшее время представители компании свяжутся с каждым собственником посылки для уточнения деталей возмещения средств. Узнать актуальную информацию о местонахождении грузов можно самостоятельно в официальном мобильном приложении или на сайте компании.

О "Новой почте"

"Новая почта" - это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

25 мая российские войска ударили управляемыми авиабомбами по отделению №11 "Новой почты" в Краматорске Донецкой области. Около 20% посылок оказались под завалами.