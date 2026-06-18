Сокращение ВВП: Нацбанк прокомментировал падение в первом квартале

В первом квартале 2026 г. реальный валовой внутренний продукт Украины сократился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с предыдущим кварталом падение с учетом сезонного фактора составило 0,7%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на комментарий Национального банка.

Главными причинами негативной динамики стали масштабные российские атаки на энергетическую инфраструктуру, дефицит электричества, задержки с поступлением внешнего финансового подкрепления, что привело к низким бюджетным расходам, а также аномально холодная погода в начале года.

Самым трудным для экономики оказалось начало квартала, после чего ситуация в энергосистеме стабилизировалась благодаря потеплению и ремонтным работам. Фактический показатель оказался несколько хуже прогноза НБУ, заложенного в апрельский Инфляционный отчет (-0,5%).

Рост импорта и падение инвестиций

Энергетический кризис заставил бизнес и государство существенно нарастить закупки за рубежом, что негативно повлияло на торговый баланс страны:

Импорт и экспорт: объемы импорта подскочили на 15,6% из-за активного ввоза энергетического оборудования, нефтепродуктов, растаможки газа, а также закупки агротехники перед посевной. В то же время, экспорт возобновился лишь на 1%, из-за чего чистый экспорт потянул ВВП вниз.

Капитальные инвестиции: валовое накопление основного капитала упало на 7,9%. Низкая инвестиционная активность сформировалась вследствие сокращения капитальных расходов государственного бюджета сразу на 33,6% из-за отсутствия свободных ресурсов.

Главным спасательным кругом для экономики остался устойчивый внутренний спрос – частное потребление обеспечило наибольший положительный вклад. Расходы домохозяйств выросли на 11% на фоне стабильного повышения зарплат в частном и государственном секторах.

Как отработали ключевые отрасли

Из-за постоянных обстрелов и перебоев со светом ситуация по секторам оказалась неравномерной:

Наибольшие потери: добавленная стоимость энергетического сектора рухнула на 15,2%, транспортная отрасль из-за ударов по логистике потеряла 9,4%, а строительство из-за роста расходов просело на 4,5%.

Положительная динамика: перерабатывающая промышленность выросла на 1,9% благодаря оборонным заказам, производству энергооборудования и масляной переработке. Добывающая промышленность прибавила 2% благодаря возобновлению газодобычи после прошлогодних разрушений.

Торговля и услуги: внутренний спрос поднял розничную торговлю на 5,5%, а финансовый сектор продемонстрировал скачок на 15,5%. В агросекторе минимальный рост на 0,1% обеспечил птицеводство.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина планирует ускорить рост ВВП до 6% в год. Во время заседания Совета по поддержке предпринимательства при президенте руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил о необходимости формирования долгосрочной стратегии развития отечественной экономики на 10–15 лет.