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Nova Post начала сотрудничество с польской сетью почтоматов и пунктов выдачи Orlen Paczka

Nova Post начала сотрудничество с польской сетью почтоматов
Nova Post начала сотрудничество с польской сетью почтоматов

Nova Post начала сотрудничество с польской сетью Orlen Paczka, в результате чего ее клиентам в Польше стали доступны около 15 тысяч дополнительных точек получения отправлений. Расширение сети должно упростить доставку документов и посылок частным клиентам и бизнесу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Nova Post.

В партнерскую сеть входят около 8,5 тысячи почтоматов Orlen Paczka, а также пункты выдачи посылок по всей территории Польши.

В почтоматах можно получать:

  • документы;
  • посылки весом до 20 кг.

Срок хранения отправки в почтомате или пункте выдачи составляет три дня.

Сотрудничество с Orlen Paczka увеличивает количество доступных точек получения отправлений для клиентов Nova Post в Польше и расширяет покрытие ее партнерской сети.

Кроме Польши,   Nova Post инвестирует   более 6 млн чешских крон (около 246 760 евро) для развития собственной логистической инфраструктуры в Чехии. На сегодняшний день сеть включает 22 отделения в 15 городах, более 6 500 партнерских точек выдачи.

Автор:
Татьяна Гойденко