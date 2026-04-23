Nova Post инвестирует почти 247 тысяч евро в развитие собственной логистической экосистемы в Чехии

Nova Post инвестирует более 6 млн крон в развитие собственной логистической экосистемы в Чехии / Новая почта

Компания Nova Post инвестирует более 6 млн чешских крон (около 246 760 евро) в развитие собственной логистической инфраструктуры в Чехии. Сегодня сеть включает 22 отделения в 15 городах, более 6 500 партнерских точек выдачи, а также услуги адресной доставки и забора отправлений по всей стране.

Ключевым новшеством стало открытие собственного таможенного склада, функционирующего как региональный логистический хаб. Это обеспечивает возможность самостоятельного растаможивания грузов в круглосуточном режиме. Дополнительно компания подключила сеть почтоматов OX Box, добавив 570 новых точек. Теперь клиентам доступно более 3500 почтоматов сетей ALZA box, GLS и OX Box.

Компания начала сотрудничество с чешским подразделением UPS, что позволило осуществлять доставку в 187 стран и регионов мира. Андрей Артеменко, CEO Nova Post в Чехии, отмечает: "Мы видим стремительный рост спроса на международную логистику и высокий уровень доверия... Следующий этап — еще более глубокая интеграция в местную инфраструктуру: до конца года мы планируем открыть 30 новых отделений и запустить еще 2 500 точек сервиса".

Стратегия компании предусматривает работу 7 дней в неделю, предоставление услуги на следующий день (next day), забор отправлений в течение часа, а также доставку негабаритных грузов.

Напомним, с а первые три месяца года " Новая почта" расширила свою инфраструктуру в Украине. За этот период было установлено 2680 новых почтоматов, открыто 36 отделений и 329 пунктов приема и выдачи посылок.

Автор:
Татьяна Ковальчук