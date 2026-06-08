Экономить становится труднее: доля украинцев, не откладывающих деньги, выросла до 62%

62% опрошенных украинцев не делали сбережения за последние два года, 13% откладывают с каждой зарплаты, а каждый четвертый (25%) – пытается откладывать, но не систематически.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Rakuten Viber, которая провела опрос относительно того, делали ли украинцы сбережения в течение последних двух лет.

Удается ли украинцам делать сбережения

Результаты опроса показали, что 62% украинцев не делали сбережения в течение последних двух лет. 13 % опрошенных откладывают с каждой зарплаты, а каждый четвертый ( 25% ) — пытается откладывать, но не систематически.

Команда Rakuten Viber проводила подобный опрос летом 2024 года. Доля украинцев, которым удается делать сбережения, упала на 6 процентных пунктов - с 44% в 2024 году до 38% в 2026 году.

На вопрос "Сделали ли вы сбережения за последние два года?" ответы распределились так:

Нет: раньше удавалось, однако сейчас нет такой возможности — 33% (16% в 2024 году);

Да, стараюсь откладывать, но не систематически — 25% (32% в 2024 году);

Нет, как раньше, так и сейчас нет сбережений — 15% (21% в 2024 году);

Последние несколько лет не только не откладываю, но и трачу сэкономленное – 14% (19% в 2024 году);

Да, откладываю с каждой заработной платы — 13% (12% в 2024 году).

Где украинцы хранят сбережения

Украинцы, которым удается откладывать, также рассказали, где хранятся сбережения. 46% опрошенных хранят наличные на дому, 13% — имеют счет в банке. Ответы на вопрос "Если удается откладывать, где храните сбережения?" распределились так:

Наличные на дому — 46% (53% в 2024 году);

Счет в банке – 13% (10% в 2024 году);

Депозит под процент в банке – 9% (5% в 2024 году);

Держу в недвижимости – 2% (1% в 2024 году);

Криптовалюта – 1% (2% в 2024 году);

Облигации или другие ценные бумаги – 1% (столько же, сколько и в 2024 году);

Ценные металлы – 1% (столько же, сколько и в 2024 году);

Всего понемногу – 13% (14% в 2024 году);

Другое – 14% (13% в 2024 году).

В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие около 20 тысяч пользователей. Методика исследования – анонимный онлайн-опрос. Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

Напомним, расходы украинцев растут второй год подряд: 78% граждан начали тратить больше, чем в прошлом, тогда как только 13% удается экономить. При этом 72% опрошенных пытаются планировать свой бюджет.