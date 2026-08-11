За полгода страховщики выплатили пострадавшим в ДТП более 504 млн грн: почему суммы выросли

В первом полугодии 2026 года Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) выплатило пострадавшим в ДТП 504,3 млн грн, что на 66,4% больше показателей прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Бюро.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество регламентных выплат выросло на 33,9% до 5216.

Большинство компенсаций касалось ДТП, где у виновника не было действующего договора ОСАГО, так называемой автогражданки: по этой категории произведено 5 059 выплат на сумму 489,76 млн грн. За аналогичный период прошлого года было 2975 выплат на сумму 234,33 млн грн.

"Указанное произошло в результате повышения стоимости нормо-часа работ на СТО, запасных частей, роста цен на топливо и действия других инфляционных факторов", - объясняет член правления МТСБУ Андрей Градиль.

Ответственность виновников без страховки

МТСБУ обращается с регрессными исками к водителям, которые повлекли за собой ДТП без наличия полиса ОСАГО. В судебном порядке с таких лиц взимается полное возмещение расходов, которые Бюро уплатило потерпевшим.

В Бюро напомнили, что в соответствии с Законом Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" № 3720-IX, каждый водитель или владелец транспортного средства обязан иметь действующий договор ОСАГО.

Наличие страховки обеспечивает уровень защиты участников движения и гарантирует возмещение ущерба в случае аварии.

Напомним, с января по июнь украинские страховые компании получили 7399 требований о возмещении по ДТП за рубежом и выплатили пострадавшим €26,5 млн (в первом полугодии 2025 года - €26,7 млн). Общий объем страховых премий сократился на 1,52% и составил 2,58 млрд. грн.