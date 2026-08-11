За пів року страховики виплатили потерпілим у ДТП понад 504 млн грн: чому суми зросли

У першому півріччі 2026 року Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) виплатило потерпілим у ДТП 504,3 млн грн, що на 66,4% більше за показники минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Бюро.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість регламентних виплат зросла на 33,9% до 5 216.

Більшість компенсацій стосувалася ДТП, де винуватець не мав чинного договору ОСЦПВ, так званої автоцивілки: за цією категорією проведено 5 059 виплат на суму 489,76 млн грн. За аналогічний період минулого року було 2 975 виплат на суму 234,33 млн грн.

"Вказане відбулося внаслідок підвищення вартості нормо-години робіт на СТО, запасних частин, зростання цін на паливо та дії інших інфляційних чинників", — пояснює член правління МТСБУ Андрій Граділь.

Відповідальність винуватців без страховки

МТСБУ звертається з регресними позовами до водіїв, які спричинили ДТП без наявності поліса ОСЦПВ. У судовому порядку з таких осіб стягують повне відшкодування витрат, які Бюро сплатило потерпілим.

У Бюро нагадали, що відповідно до Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" № 3720-IX, кожен водій або власник транспортного засобу зобов’язаний мати чинний договір ОСЦПВ.

Наявність страховки забезпечує рівень захисту учасників руху та гарантує покриття збитків у разі аварії.

Нагадаємо, з січня по червень українські страхові компанії отримали 7399 вимог про відшкодування щодо ДТП за кордоном та виплатили потерпілим €26,5 млн (у першому півріччі 2025 року — €26,7 млн). Загальний обсяг страхових премій скоротився на 1,52% і склав 2,58 млрд грн.