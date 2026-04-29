Українці отримали 13,2 млн євро компенсацій за ДТП за кордоном

Українські страхові компанії у першому кварталі 2026 року виплатили понад 13,2 млн євро за дорожньо-транспортні пригоди, спричинені українськими водіями за кордоном. Загалом за цей період було врегульовано 3 723 страхові випадки, що на 2,68% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на МТСБУ.

Найбільша кількість ДТП традиційно зафіксована у країнах ЄС. Лідером стала Польща — 1 338 випадків із загальною сумою виплат 3,5 млн євро та середньою компенсацією близько 2 613 євро.

На другому місці Німеччина — 640 випадків і близько 3 млн євро виплат, при цьому середня компенсація перевищила 4 711 євро.

Вищі середні виплати зафіксовано у Великій Британії та Угорщині — 6 979 євро та 6 820,96 євро відповідно за один страховий випадок. Це відображає різницю у вартості врегулювання ДТП залежно від країни, де сталася аварія, оскільки розрахунки здійснюються за місцевим законодавством.

Кількість оформлених міжнародних страхових сертифікатів "Зелена картка" дещо зменшилася. У січні-березні українські водії уклали 294 524 договори, що на 1,34% менше, ніж роком раніше. Страхові премії також скоротилися на 3,72% і становили 1,2 млрд грн.

У МТСБУ пояснюють цю динаміку структурними змінами: частина українських водіїв, які тривалий час перебувають за кордоном, перереєстровують транспортні засоби та переходять на страхування в локальних компаніях країн перебування.

Найбільші обсяги укладених договорів зафіксовані у трьох компаній: "ПЗУ Україна" — 71 542 поліси, "ТАС" — 52 402, "Українська страхова група" — 42 053. Також значні показники у "Княжа Вієнна іншуранс груп" та "ВУСО".

За обсягами врегульованих вимог лідирує "ТАС" — 967 випадків на суму 3,4 млн євро. Далі йдуть "Українська страхова група" — 638 випадків на 3 млн євро та "ПЗУ Україна" — 626 випадків на 1,6 млн євро.

Окремо система працює і в зворотному напрямку: транспортні засоби з іноземною реєстрацією, що спричиняють ДТП в Україні, також покриваються міжнародною системою "Зелена картка". У першому кварталі МТСБУ врегулювало 316 таких випадків на 11,6 млн грн. Найчастіше це були авто з Польщі, Німеччини та Молдови.

Важливою зміною стало повне переведення системи в цифровий формат. З 2025 року електронний сертифікат "Зелена картка" визнано у всіх країнах-членах системи, а з 1 січня 2026 року всі поліси в Україні оформлюються виключно в електронній формі через єдину базу МТСБУ. Це зменшує ризики шахрайства та підробок і спрощує контроль.

Водночас водіям нагадують, що поліс починає діяти не раніше ніж з наступного дня після оформлення, що потребує завчасного планування поїздок за кордон.

Система "Зелена картка" демонструє стабільну роботу навіть за зростання кількості виплат і складних страхових випадків за кордоном. Для українських водіїв це фактично ключовий інструмент фінансового захисту під час поїздок за межі країни.

Зауважимо, протягом минулого року середній розмір виплати за автоцивілкою за рік збільшився майже вдвічі – з 33 тис. грн до майже 65 тис. грн.