Компенсація автоцивілки через "Дію" доступна навіть для неактивних полісів: кого стосується

Протягом року базова вартість поїздки зросла в більшості міст України. Фото: Freepik / Pixabay

Ветерани та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть подати заяву на компенсацію автоцивілки навіть для неактивних полісів, укладених із 1 січня 2025 року. Заявки приймають онлайн через застосунок “Дія”.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Дії".

Уряд повертає частину вартості автоцивілки через "Дію"

"Це стосується договорів, укладених з 1 січня 2025 року. Автоцивілка фактично безкоштовна. Частину вартості компенсує страхова, решту повертає держава", - йдеться в повідомленні.

Скористатися компенсацією можуть ветерани з посвідченням УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни, за умови, що відповідні документи внесені до застосунку "Дія. Автомобіль" має відповідати вимогам програми та не використовуватися для таксі чи вантажних перевезень.

Подати заяву можна через розділ Ветеран PRO у застосунку "Дія". Кілька простих кроків - і кошти надійдуть безпосередньо на "Дія.Картку".

Зауважимо, що торік потерпілі в дорожніх пригодах отримали від МТСБУ понад 1,2 мільярда гривень. Це вдвічі більше, ніж роком раніше. 

Автор:
Ольга Опенько