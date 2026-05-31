Kernel більш ніж удвічі наростив квартальний прибуток

Кернел
Агрохолдинг Kernel у третьому кварталі 2026 фінансового року, який тривав із січня по березень, збільшив чистий прибуток у 2,2 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року — до $89 млн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно зі звітом компанії, консолідована виручка за квартал зросла на 3% і досягла $1,18 млрд. Основним драйвером стали вищі ціни реалізації продукції переробки олійних культур.

Валовий прибуток агрохолдингу збільшився на 54% — до $211 млн. Водночас показник EBITDA зріс на 41% у річному вимірі та склав $156 млн.

У компанії зазначили, що вагомий внесок у фінансовий результат забезпечив сегмент інфраструктури та торгівлі, EBITDA якого сягнула $102 млн, що на 65% більше, ніж роком раніше. Значну роль відіграли торговельні операції компанії Avere, які принесли $66,6 млн EBITDA.

Сегмент переробки олійних культур забезпечив $42 млн EBITDA, що на 17% більше у річному вимірі, а аграрний напрям — $26 млн.

Попри зростання конкуренції за сировину, собівартість реалізованої продукції скоротилася на 4% — до $947 млн. Водночас витрати на доставку та обробку зросли на 11% у річному вимірі через збільшення частки експортних контрактів на умовах CIF та CFR.

За підсумками кварталу компанія суттєво покращила боргові показники. Попри збільшення загального боргу на 4% — до $814 млн, залишок грошових коштів на рахунках подвоївся та досяг $657 млн. У результаті чистий борг скоротився на 65% порівняно з попереднім кварталом — до $157 млн.

Станом на 31 березня 2026 року товарні запаси компанії становили $540 млн. Основна їх частина припадала на сегмент переробки олійних культур — $310 млн, тоді як зернові запаси оцінювалися у $230 млн.

За підсумками дев’яти місяців 2026 фінансового року чистий прибуток Kernel склав $208 млн, що на 5% менше, ніж роком раніше. Водночас виручка зросла до $3,09 млрд, а EBITDA — до $403 млн.

Kernel є найбільшим у світі виробником та експортером соняшникової олії, одним із найбільших експортерів зерна з України та оператором розгалуженої логістичної інфраструктури.

Додамо, за підсумками 2025 року Kernel сплатив до бюджетів 5,7 млрд грн податків і зборів, залишаючись одним із найбільших платників в аграрному секторі. Із цієї суми близько 2,4 млрд грн надійшло до місцевих бюджетів, майже 2,1 млрд грн – до державного бюджету, ще 1,2 млрд грн становив єдиний соціальний внесок.

Автор:
Тетяна Гойденко