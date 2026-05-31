Уряд дозволив оборонним підприємствам орендувати держмайно без аукціонів

Підприємствам оборонної галузі спростили оренду державного майна

Кабінет міністрів спростив передачу державного майна в оренду без проведення аукціонів для підприємств оборонно-промислового комплексу на період воєнного стану. Рішення має пришвидшити запуск нових виробничих майданчиків та нарощування випуску озброєння для Сил оборони.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Новий механізм поширюватиметься на виробників ракетного озброєння, вибухових матеріалів та новітніх зразків зброї.

Скористатися спрощеною процедурою зможуть підприємства, які мають статус критично важливих та включені Міністерством оборони до реєстру виконавців державних контрактів.

За словами Свириденко, рішення покликане усунути бюрократичні перепони для розвитку оборонного виробництва та дозволити підприємствам швидше розширювати свої потужності.

Уряд очікує, що спрощення доступу до державного майна сприятиме збільшенню обсягів виробництва озброєння та посиленню спроможностей українських військових на полі бою.

"Українські виробники здатні суттєво наростити виробництво, а відповідно і перевагу наших військових на полі бою. Уряд робить все можливе для того, щоб Україна була сильна і озброєна", — наголосила прем’єр-міністерка.

Також Кабінет міністрів України запровадив довгострокові контракти для виробництва озброєння за програмою "Зброя Перемоги". Рішення ухвалене на виконання доручень Ставки верховного головнокомандувача та за поданням Міноборони.

Автор:
Тетяна Гойденко