Українська оборонна промисловість збільшила виробництво зброї до 180 млрд грн у 2025 році

У 2025 році підприємства АТ “Українська оборонна промисловість” збільшили виробництво озброєння та військової техніки в півтора раза, довівши загальний обсяг випуску до 180 млрд гривень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Дениса Шмигаля.

"Це відповідь України на виклики сучасної війни та свідчення того, що наша зброя стає фундаментом національної безпеки", - заявив він.

За підсумками 2025 року обсяг виробництва озброєння та військової техніки сягнув 180 млрд грн, що суттєво перевищує показник 2024 року, коли він становив 122 млрд грн. Водночас кількість державних контрактів зросла більш ніж на 50%, що дозволило оборонним підприємствам наростити виробничі потужності та забезпечити стабільне завантаження.

"Продовжуємо трансформацію нашого ОПК у потужний арсенал вільного світу. Інвестуємо у технології та людей, створюючи промислову базу, яка здатна забезпечити Українське військо всім необхідним", - підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, що військові мають змогу замовляти засоби радіолокаційної боротьби через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence з листопада 2025 року.