Рада розблокувала закон про 1,56 трлн грн на оборону

Верховна Рада відхилила сім проєктів постанов, які блокували підписання закону про зміни до державного бюджету на 2026 рік. Документ передбачає збільшення видатків на сектор безпеки й оборони на 1,56 трлн грн за рахунок фінансової допомоги Європейського Союзу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Верховної Ради.

Жодна з постанов про скасування рішення парламенту не набрала необхідних 226 голосів. За них голосували від 18 до 24 народних депутатів.

Після цього спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон. Далі документ мають передати на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Законопроєкт №15224 парламент ухвалив 10 червня. Він збільшує видатки держбюджету на потреби сектору безпеки й оборони.

Автори блокуючих постанов заявляли про ризики використання коштів через резервний фонд без достатнього цільового спрямування. Також під час обговорення порушували питання грошового забезпечення військових і фінансування реформ в армії.

Стефанчук під час розгляду наголосив, що скасування закону могло затримати надходження фінансової допомоги ЄС і негативно вплинути на забезпечення потреб Сил оборони, зокрема контрактування окремих видів озброєння та військової техніки.

Для бюджету це рішення відкриває шлях до набрання чинності законом, який має забезпечити додаткове фінансування оборони у 2026 році.

Нагадаємо, у травні Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони". Документ передбачає збільшення видатків на безпеку і оборону за рахунок зовнішньої допомоги від Європейського Союзу.