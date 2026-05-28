Рада підтримала законопроєкт про збільшення видатків на безпеку і оборону за рахунок допомоги ЄС

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони". Документ передбачає збільшення видатків на безпеку і оборону за рахунок зовнішньої допомоги від Європейського Союзу.

Законопроєкт № 15224 передбачає збільшення видатків державного бюджету на 1,64 трлн грн. Передусім пропонується збільшити видатки на сектор нацбезпеки і оборони на 1,56 трлн грн, а також збільшити резервний фонд державного бюджету на 40 млрд грн і передбачити 40 млрд грн на реалізацію Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст.

Також ухвалений документ регулює такі питання:

спрямування частини "військового" податку на доходи фізичних осіб на виплату винагороди за знищені безпілотні літальні апарати держави-агресора;

особливості зарахування до державного бюджету у 2026 році фінансової допомоги, що надходитиме в рамках реалізації міжнародних договорів з ЄС;

спрямування Міністерству оборони військового збору та вивізного мита на товари військового призначення та подвійного використання, які зараховуються до спеціального фонду державного бюджету. Зокрема на: закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання, впровадження нових технологій, нарощування виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів.

Нагадаємо, 28 травня Верховна Ради ратифікувала кредитну угоду з ЄС щодо надання Україні фінансової допомоги на суму 90 мільярдів євро.