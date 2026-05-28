Рада підтримала законопроєкт про збільшення видатків на безпеку і оборону за рахунок допомоги ЄС

Верховна Рада
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони". Документ передбачає збільшення видатків на безпеку і оборону за рахунок зовнішньої допомоги від Європейського Союзу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Офіційний вебпортал парламенту України.

Законопроєкт № 15224 передбачає збільшення видатків державного бюджету на 1,64 трлн грн. Передусім пропонується збільшити видатки на сектор нацбезпеки і оборони на 1,56 трлн грн, а також збільшити резервний фонд державного бюджету на 40 млрд грн і передбачити 40 млрд грн на реалізацію Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст.

Також ухвалений документ регулює такі питання:

  • спрямування частини "військового" податку на доходи фізичних осіб на виплату винагороди за знищені безпілотні літальні апарати держави-агресора; 
  • особливості зарахування до державного бюджету у 2026 році фінансової допомоги, що надходитиме в рамках реалізації міжнародних договорів з ЄС; 
  • спрямування Міністерству оборони військового збору та вивізного мита на товари військового призначення та подвійного використання, які зараховуються до спеціального фонду державного бюджету. Зокрема на: закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання, впровадження нових технологій, нарощування виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів.

Нагадаємо, 28 травня Верховна Ради ратифікувала кредитну угоду з ЄС щодо надання Україні фінансової допомоги на суму 90 мільярдів євро.

Автор:
Тетяна Ковальчук