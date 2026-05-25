Резервний фонд держбюджету пропонують збільшити на 40 млрд грн: Мінфін готує зміни до бюджету-2026

Резервний фонд держбюджету майже повністю вичерпано: із 49,4 млрд грн уже ухвалено рішень на 49,2 млрд грн. Водночас у межах підготовки змін до бюджету-2026 уряд пропонує збільшити видатки та додатково закласти ще 40 млрд грн резерву для непередбачуваних потреб, пов’язаних із війною.

Про це повідомляє Delo.ua, з посиланням на народну депутатку Ольгу Василевську-Смаглюк.

На засіданні робочої групи Мінфін представив одразу кілька ключових блоків фінансового планування, від використання резервного фонду до перерозподілу видатків на сектор безпеки та оборони.

На що планують збільшити видатки держбюджету

Станом на зараз на розгляді перебуває урядовий законопроєкт №15224 та шість альтернативних ініціатив народних депутатів, зокрема від Ярослава Железняка, Дмитра Разумкова, Петра Порошенка та Юлії Тимошенко.

У Мінфіні зазначають, що базовий урядовий варіант зосереджений лише на першочергових потребах у межах фінансової допомоги ЄС обсягом 45 млрд євро, з яких 31,8 млрд євро – сектор безпеки та оборони, а 13,2 млрд євро – покриття дефіциту бюджету.

Скільки планують витратити на оборону

Загалом на сектор безпеки та оборони планують спрямувати 1,56 трлн грн, з яких 174,3 млрд грн – грошове забезпечення військових, 1,37 трлн грн – озброєння та військова техніка, ще 14,6 млрд грн – резерв сектору безпеки.

У Міноборони підтримують законопроєкт, тоді як у ГУР пропонують збільшити фінансування до 8,5 млрд грн.

Чи вичерпано резервний фонд

Початковий обсяг резервного фонду бюджету становив 49,4 млрд грн, а станом на зараз ухвалено рішень уже на 49,2 млрд грн, тож фактично ресурс майже повністю вичерпано.

Кошти резерву спрямовували на критичну інфраструктуру, енергетику, підтримку працівників ЖКГ, ремонт доріг, а також підключення котелень та інші потреби, необхідні для проходження опалювального сезону в умовах війни.

Водночас у Мінфіні повідомили про плани збільшити резервний фонд ще на 40 млрд грн. Ці кошти передбачаються для фінансування непередбачуваних витрат, пов’язаних із безпекою, відновленням інфраструктури та ліквідацією наслідків воєнних дій.

Нагадаємо, що Голова парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев повідомив про реєстрацію нового законопроєкту, який передбачає зміни до Податкового кодексу України. Документ стосується особливостей оподаткування банків податком на прибуток.

Йдеться про коригування підходів до оподаткування банківського сектору з урахуванням оновлених правил.