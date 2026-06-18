Трамп оголосив про сенсаційну угоду: Apple вироблятиме свої чіпи на заводах Intel у США

Президент США Дональд Трамп заявив, що корпорація Apple погодилася на співпрацю з компанією Intel для розробки та виробництва своїх чіпів на території Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

На тлі цієї заяви акції Intel на передринкових торгах підскочили приблизно на 6,5 відсотка, продовживши стрімке триразове зростання капіталізації компанії з початку року.

Для Apple партнерство з Intel є стратегічним кроком, який дозволить диверсифікувати виробничу базу та отримати додаткові потужності.

Зараз виробник iPhone критично залежить від тайванської компанії TSMC, передові лінії якої перевантажені замовленнями від лідерів ринку штучного інтелекту, таких як Nvidia та AMD.

За даними медіа, Intel досягла попередньої угоди з Apple після понад року складних переговорів.

Порятунок Intel

Контракт із Apple гарантує Intel стабільний потік замовлень від одного з найбільших у світі виробників споживчої електроніки.

Це суттєво покращить репутацію американського чипмейкера, чий контрактний бізнес останніми роками помітно відставав від тайванських конкурентів.

Масштабне відновлення позицій Intel відбувається за прямої підтримки американської влади. Минулого року адміністрація Трампа придбала 10 відсотків акцій компанії та оголосила про плани інвестувати близько 10 мільярдів доларів у будівництво та розширення заводів у США.

Бійка за ланцюги постачань

Завдяки стрімкому зростанню вартості акцій Intel, державна частка уряду США в компанії згодом перевищила 50 мільярдів доларів, через що Дональд Трамп навіть заявляв, що державі варто було викупити ще більший пакет. Подібні кроки є частиною ширшої та агресивнішої стратегії Білого дому.

Наразі адміністрація президента США активно посилює заходи для безпеки американських ланцюгів постачання напівпровідників та критично важливих мінералів.

Головною метою викупу часток у технологічних гігантах та стимулювання внутрішнього виробництва є радикальне зменшення залежності американського ринку від Китаю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple відкладає запуск штучного інтелекту Siri AI в ЄС через конфлікт із регуляторами. Американський технологічний гігант тимчасово заблокував реліз розумного помічника на смартфонах iPhone та планшетах iPad у Європі через претензії місцевого антимонопольного відомства.