Кабмін дозволив змінювати підставу для відстрочки: терміни розгляду та порядок подачі заяви

Уряд змінив порядок надання та переоформлення відстрочки від мобілізації. Подання заяви на нову підставу більше не припиняє дію чинного захисту від призову, тому військовозобов’язаного не зможуть мобілізувати під час розгляду документів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Як пояснили у відомстві, ці правила застосовують, коли у людини є відстрочка (наприклад, через навчання), але з'явилася інша підстава: народження третьої дитини або догляд за родичем. Подання нової заяви не припиняє дію чинного документа.

Правила збереження відстрочки

Під час розгляду документів діють такі норми:

доки комісія приймає рішення, чинна відстрочка залишається чинною (крім випадків, коли вона підлягає скасуванню);

у разі позитивного рішення попередня відстрочка анулюється лише після внесення нових даних до реєстру "Оберіг";

у разі негативного рішення чинна відстрочка зберігає дію до завершення визначеного раніше строку.

Подання заяви та терміни розгляду

Подати заяву про надання або переоформлення відстрочки можна через ЦНАП із використанням засобів порталу "Дія". Система автоматично перевіряє перебування на обліку та наявність чинної відстрочки. Формування заяви припиняється, якщо людина не стоїть на обліку або вже має відстрочку, за винятком її переоформлення або коли до завершення її дії залишилося менше 30 днів.

Строк розгляду заяви комісією становить до 7 робочих днів з дати реєстрації (до 15 робочих днів у разі направлення запитів до державних органів). На період розгляду заявників не направляють на медичний огляд ВЛК. У разі позитивного рішення дані вносять до реєстру "Оберіг" протягом 1 календарного дня.

Крім того уряд уточнив порядок оформлення відстрочок для заброньованих працівників, державних службовців і окремих посадових осіб та внесок цих відомостей до реєстру "Оберіг".

Раніше повідомлялося, що понад 90% відстрочок від призову за мобілізацією в Україні продовжуються в автоматичному режимі. Правило поширюється на онлайн-відстрочки у додатку "Резерв+" та на документи, які раніше були оформлені через ЦНАП.