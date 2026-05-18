Понад 90% відстрочок від мобілізації в Україні тепер продовжуються автоматично: хто має право

Резерв+
Відстрочка від військового призову у "Резерв+" / Міноборони

Понад 90% відстрочок від призову за мобілізацією в Україні продовжуються в автоматичному режимі. Правило поширюється на онлайн-відстрочки у додатку "Резерв+" та на документи, які раніше були оформлені через ЦНАП. Електронна система самостійно звіряє підстави через державні бази даних, після чого оновлена інформація з'являється в цифровому військово-обліковому документі.

Як пише Delo.ua, про це інформує Міноборони.

Громадяни, чиї відомості потребують особистого уточнення, мають право подати заяву на продовження відстрочки через будь-який ЦНАП. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) припинили прийом таких заяв від громадян. Ця зміна дозволила прибрати черги у військових комісаріатах і зменшити обсяг паперової роботи.

Автоматичне підтвердження через державні реєстри наразі працює для 22 категорій осіб, серед яких:

  • люди з інвалідністю; 
  • тимчасово непридатні до служби особи; 
  • батьки трьох і більше дітей; 
  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років; 
  • опікуни людини, яку визнано недієздатною; особи, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I, II чи III групи; 
  • студенти та аспіранти;
  • особи після однорічного контракту віком від 18 до 25 років тощо.

У разі відсутності необхідних відомостей у реєстрах автоматичне продовження може не спрацювати. Найчастіше це стосується:

  • осіб, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи; 
  • осіб, які доглядають за тяжкохворим членом сім'ї; 
  • батьків трьох і більше дітей.

У таких ситуаціях необхідно особисто звернутися до ЦНАП із паперовими документами.

Для безперешкодного автоматичного продовження громадянам слід перевірити актуальність наступних даних:

  • відомості про родину у ДРАЦС; 
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження; 
  • дані про інвалідність в ЄІССС або базі Пенсійного фонду; 
  • персональні дані батьків в актовому записі про народження дітей; 
  • відсутність заборгованості зі сплати аліментів або наявність боргу, що не перевищує суму платежів за три місяці.

Через мобільний додаток "Резерв+" наразі можна оформити онлайн 11 типів відстрочок. Ця послуга доступна для:

  • людей з інвалідністю; 
  • тимчасово непридатних до служби осіб; батьків дитини з інвалідністю до 18 років; 
  • батьків повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи; 
  • осіб, чий чоловік або дружина має інвалідність I чи II групи; 
  • осіб, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи; 
  • жінок та чоловіків військових із дитиною; 
  • батьків трьох і більше дітей; 
  • батьків, які самостійно виховують дитину до 18 років; 
  • студентів та аспірантів; 
  • працівників вищої та професійної освіти.

Зарахування відстрочки відбувається лише за умови безготівкової оплати товарів, які беруть участь у програмі.

Раніше повідомлялося, що в Україні визначено перелік категорій громадян, для яких відстрочка від мобілізації в системі "Резерв+" продовжується автоматично.

Автор:
Тетяна Ковальчук