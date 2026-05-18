Понад 90% відстрочок від мобілізації в Україні тепер продовжуються автоматично: хто має право
Понад 90% відстрочок від призову за мобілізацією в Україні продовжуються в автоматичному режимі. Правило поширюється на онлайн-відстрочки у додатку "Резерв+" та на документи, які раніше були оформлені через ЦНАП. Електронна система самостійно звіряє підстави через державні бази даних, після чого оновлена інформація з'являється в цифровому військово-обліковому документі.
Як пише Delo.ua, про це інформує Міноборони.
Громадяни, чиї відомості потребують особистого уточнення, мають право подати заяву на продовження відстрочки через будь-який ЦНАП. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) припинили прийом таких заяв від громадян. Ця зміна дозволила прибрати черги у військових комісаріатах і зменшити обсяг паперової роботи.
Автоматичне підтвердження через державні реєстри наразі працює для 22 категорій осіб, серед яких:
- люди з інвалідністю;
- тимчасово непридатні до служби особи;
- батьки трьох і більше дітей;
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- опікуни людини, яку визнано недієздатною; особи, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I, II чи III групи;
студенти та аспіранти;
- особи після однорічного контракту віком від 18 до 25 років тощо.
У разі відсутності необхідних відомостей у реєстрах автоматичне продовження може не спрацювати. Найчастіше це стосується:
- осіб, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
- осіб, які доглядають за тяжкохворим членом сім'ї;
- батьків трьох і більше дітей.
У таких ситуаціях необхідно особисто звернутися до ЦНАП із паперовими документами.
Для безперешкодного автоматичного продовження громадянам слід перевірити актуальність наступних даних:
- відомості про родину у ДРАЦС;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження;
- дані про інвалідність в ЄІССС або базі Пенсійного фонду;
- персональні дані батьків в актовому записі про народження дітей;
- відсутність заборгованості зі сплати аліментів або наявність боргу, що не перевищує суму платежів за три місяці.
Через мобільний додаток "Резерв+" наразі можна оформити онлайн 11 типів відстрочок. Ця послуга доступна для:
- людей з інвалідністю;
- тимчасово непридатних до служби осіб; батьків дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьків повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
- осіб, чий чоловік або дружина має інвалідність I чи II групи;
- осіб, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
- жінок та чоловіків військових із дитиною;
- батьків трьох і більше дітей;
- батьків, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- студентів та аспірантів;
- працівників вищої та професійної освіти.
Зарахування відстрочки відбувається лише за умови безготівкової оплати товарів, які беруть участь у програмі.
Раніше повідомлялося, що в Україні визначено перелік категорій громадян, для яких відстрочка від мобілізації в системі "Резерв+" продовжується автоматично.