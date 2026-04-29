У "Резерв+" запрацювало автоматичне продовження відстрочок для 22 категорій громадян

Резерв+
У "Резерв+" запрацювало автоматичне продовження відстрочок / Міноборони

В Україні визначено перелік категорій громадян, для яких відстрочка від мобілізації в системі "Резерв+" продовжується автоматично. Йдеться про 22 соціальні та професійні групи, для яких повторне підтвердження права на відстрочку не потрібне за умови збереження підстав.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

До переліку входять люди з інвалідністю та тимчасово непридатні до військової служби, а також батьки дітей з інвалідністю до 18 років і повнолітніх дітей з інвалідністю I або II групи.

Автоматично продовжується відстрочка також для громадян, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I або II групи, а також для тих, хто доглядає за близькими родичами з інвалідністю.

Окремо система охоплює сімейні категорії. Це батьки трьох і більше дітей, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, а також жінки та чоловіки військовослужбовців, які мають дітей. До цієї групи також належать опікуни недієздатних осіб та громадяни, які доглядають за тяжкохворими членами сім’ї.

Автоматичне продовження передбачене і для освітньої сфери. До переліку включені студенти, аспіранти, працівники закладів вищої та професійної освіти, а також вчителі шкіл.

Також відстрочки без додаткових звернень отримують військові, звільнені з полону, особи, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.

Окрему категорію становлять громадяни, які підписали однорічний контракт у віці 18–25 років.

Запровадження автоматичного продовження відстрочок у "Резерв+" має на меті зменшити адміністративне навантаження та скоротити кількість повторних звернень до державних органів.

Система "Резерв+" переводить значну частину відстрочок у автоматичний режим, що спрощує процедури для громадян і зменшує бюрократію. Це дозволяє підтримувати актуальність даних без додаткових звернень за умови незмінності підстав.

На початку березня Міністерство оборони розширило перелік відстрочок від мобілізації, які можна оформити через застосунок "Резерв+". Тепер військовозобов’язані, що мають трьох і більше дітей до 18 років, можуть отримати відстрочку автоматично, незалежно від того, народжені діти в одному шлюбі, в різних шлюбах чи поза шлюбом.

Автор:
Тетяна Гойденко