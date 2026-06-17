G7 і США планують виробництво ракет далекого радіусу дії в Україні за ліцензією

Країни G7 та США планують надати Україні можливість виробляти ракети далекого радіусу дії та системи протиповітряної оборони за ліцензією.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на LeParisien.

Україна розширить виробництво ракет

Сполучені Штати та країни Європи, що входять до G7, можуть запустити виробництво ракет великої дальності та систем протиповітряної оборони за ліцензією безпосередньо в Україні.

За даними видання, відповідна домовленість передбачає не лише розширення постачання засобів ППО та перехоплювачів, а й розвиток виробництва озброєнь, зокрема засобів далекого радіусу дії.

У кулуарах саміту одне з джерел заявило, що йдеться про ліцензійне виробництво як систем протиповітряної оборони, так і озброєння для ураження цілей на великій відстані.

Раніше у спільній заяві лідери країн G7 погодилися збільшити постачання Україні систем ППО, перехоплювачів і засобів далекого радіусу дії, а також висловили готовність надати ліцензії, які дозволять наростити оборонне виробництво.

Як зазначає Le Parisien, американські компанії зможуть надавати відповідні ліцензії європейським виробникам. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що подякував за готовність до такої співпраці, наголосивши, що нинішні виробничі потужності є недостатніми і можуть бути розширені завдяки ліцензійним механізмам із залученням європейських та українських підприємств.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорював можливість отримання Україною ліцензій на виробництво протибалістичних ракет і систем протиповітряної оборони.