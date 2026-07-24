За пів року Україна імпортувала сирів на понад $141 млн: які наслідки для галузі

У першому півріччі 2026 року Україна імпортувала 23,4 тисяч тонн сирів загальною вартістю $141,3 млн. Це на понад 20% перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).

У перерахунку на сировину цей обсяг дорівнює майже 250 тисяч тонн сирого молока.

За оцінками Спілки молочних підприємств України, у січні-червні скорочення продажів за кордон і збільшення імпорту створили тиск на внутрішній ринок у розмірі 133 тисячі тонн сирого молока. Стрімке зростання імпорту сирів — майже на половину за три роки — призвело до падіння закупівельних цін та збитків місцевих виробників.

"Якби за останні три роки імпорт сирів не зріс майже на 50%, український молочний ринок був би значно більш збалансованим, а виробники молока сьогодні не зазнавали б таких суттєвих збитків через низькі закупівельні ціни", — вважають в Асоціації.

Конкуренція та необхідність держпідтримки

В АВМ зазначають, що українські підприємства конкурують із європейськими компаніями, які понад 20 років отримують системну державну підтримку в країнах ЄС. Ці субсидії дозволили європейським переробникам модернізувати підприємства та підвищити продуктивність.

На думку аналітиків асоціації, без інвестицій у вітчизняні переробні потужності та держпідтримки галузі існує ризик втрати виробництва продукції з високою доданою вартістю та скорочення кількості молочних ферм.

Раніше повідомлялося, що імпорт твердих і напівтвердих сирів в Україну значно зріс. Частка імпортної продукції в цьому сегменті вже перевищує третину продажів. Щоб втримати покупця, вітчизняні заводи змушені продавати товар зі знижками, втрачаючи прибуток.