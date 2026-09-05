Операція "Карфаген": НАБУ і САП оприлюднили подробиці справи про "кришування" кол-центрів (ФОТО)

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили злочинну організацію, яку, за даними слідства, очолював керівник підрозділу Офісу Генерального прокурора. Підозри отримали п’ятеро людей.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба НАБУ.

Схема "кришування" кол-центрів

У середині 2025 року один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора створив та очолив злочинну організацію. До її складу він залучив співробітників органів прокуратури та наближених осіб.

Учасники організації систематично отримували неправомірну вигоду за неперешкоджання діяльності так званих кол-центрів, які вчиняли шахрайські дії стосовно громадян України та іноземців.

НАБУ

Легалізація та відмивання статків

Отримані хабарі члени угруповання легалізовували кількома шляхами:

придбання об'єктів нерухомого майна, коштовностей та цінного рухомого майна на суму понад 20 млн грн;

розміщення понад 10 млн грн на рахунках близьких осіб під виглядом доходів від підприємницької діяльності;

перереєстрація нерухомості на третіх осіб для приховання прав власності.

Зокрема, організатор схеми оформив на підставних осіб об'єкти нерухомості в апарт-комплексі поблизу Карпат, мінімальна ринкова вартість яких перевищує 12 млн грн.

Підозри та статті обвинувачення

На сьогодні САП та НАБУ викрили п'ятьох осіб. Їм повідомлено про підозру у створенні, керівництві та участі у злочинній організації, а також у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 255, ст. 209 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, в липні у Києві ліквідували масштабний шахрайський кол-центр. Його учасники ошукали громадян Сполучених Штатів Америки на суму понад 500 тисяч доларів.