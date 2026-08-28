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Збитки на 91,4 млн грн: НАБУ і САП викрили схему із закупівлею софту для Мінсоцполітики

програміст
НАБУ і САП завершили розслідування схеми із закупівлею ПЗ для Мінсоцполітики / Freepik

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування оборудки із закупівлею програмного забезпечення для Мінсоцполітики, яка завдала державі 91,4 млн грн збитків. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НАБУ.

Що встановило слідство

У 2020–2021 роках власник групи компаній у спілці з посадовцями Мінсоцполітики, Держспецзв’язку та колишнім головою Пенсійного фонду організував закупівлю софту за завищеними цінами.

Для цього учасники групи спочатку зупинили вже розпочатий у міністерстві проєкт з інформатизації. Це зробили, щоб звільнити місце для підконтрольної підприємцю фірми. Через зупинку проєкту держава зазнала збитків на суму 63 млн грн.

Фіктивний тендер і завищені ціни

Після зупинки попереднього проєкту організатори провели новий тендер. Вони прописали умови так, щоб інші компанії не змогли взяти участь у конкурсі. Для створення видимості конкуренції до аукціону залучили ще одну підконтрольну фірму.

Мінсоцполітики уклало договір із "потрібним" постачальником, який продав програмне забезпечення за завищеною ціною. Збитки держави на цьому етапі становили 28,4 млн грн. Загальна сума шкоди від дій групи сягнула 91,4 млн грн.

Кваліфікація дій та інші епізоди

У вересні 2025 року п’ятьом учасникам групи повідомили про підозру. Наразі їм змінили та вручили нові підозри за статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Організатор схеми та колишній заступник голови Держспецзв’язку також є обвинуваченими в іншій справі. Вона стосується заволодіння понад 62 млн грн під час закупівель софту для Держспецзв’язку та зараз розглядається у Вищому антикорупційному суді.

Нагадаємо, 20 серпня НАБУ і САП оголосили деталі операції "Феміда" про злочинну організацію, яка займалася рейдерством у Києві та незаконно заволоділи активами підприємств на суму понад 248 мільйонів гривень.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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