Убытки на 91,4 млн грн: НАБУ и САП разоблачили схему с закупкой софта для Минсоцполитики

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование сделки с закупкой программного обеспечения для Минсоцполитики, нанесшей государству 91,4 млн грн ущерба.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Что установило следствие

В 2020-2021 годах владелец группы компаний в союзе с чиновниками Минсоцполитики, Госспецсвязи и бывшим главой Пенсионного фонда организовал закупку софта по завышенным ценам.

Для этого участники группы сначала остановили уже начатый в министерстве проект по информатизации. Это было сделано, чтобы освободить место для подконтрольной предпринимателю фирмы. Из-за остановки проекта государство понесло убытки на сумму 63 млн грн.

Фиктивный тендер и повышенные цены

После остановки предыдущего проекта, организаторы провели новый тендер. Они прописали условия так, чтобы другие компании не смогли поучаствовать в конкурсе. Для создания видимости конкуренции к аукциону была привлечена еще одна подконтрольная фирма.

Минсоцполитики заключило договор с "нужным" поставщиком, продавшим программное обеспечение по завышенной цене. Ущерб государства на этом этапе составил 28,4 млн грн. Общая сумма ущерба от действий группы составила 91,4 млн грн.

Квалификация действий и другие эпизоды

В сентябре 2025 года пяти участникам группы сообщили о подозрении. В настоящее время им изменили и вручили новые подозрения по статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Организатор схемы и бывший заместитель председателя Госспецсвязи также обвиняются в другом деле. Она касается завладения более 62 млн грн при закупках софта для Госспецсвязи и сейчас рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

Напомним, 20 августа НАБУ и САП объявили детали операции "Фемида" о преступной организации, которая занималась рейдерством в Киеве и незаконно завладели активами предприятий на сумму более 248 миллионов гривен.