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Более 51 млн долларов на медицину: Украина получила новое финансирование от Японии
Украина привлекла $51,5 млн. от правительства Японии в рамках проекта Всемирного банка THRIVE, направленного на развитие и усиление системы здравоохранения.
Как пишет Dilo, об этом информирует премьер-министр Сергей Корецкий.
Украина получила $51,5 млн от Японии
Средства уже поступили в государственный бюджет. Их планируют направить на повышение эффективности Программы медицинских гарантий и усиление институциональной возможности Национальной службы здоровья Украины.
Общий объем финансирования проекта THRIVE составляет $1,2 млрд. Из этой суммы Украина уже получила $449 млн.
В рамках проекта международные партнеры продолжают поддерживать финансовую устойчивость и развитие ее медицинской системы.
Напомним, уже более 100 учреждений здравоохранения в 23 регионах Украины уже производят электроэнергию благодаря солнечным электростанциям, установленным в рамках проекта "Луч надежды". Общая мощность СЭС превышает 9 МВт.