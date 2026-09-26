Более 51 млн долларов на медицину: Украина получила новое финансирование от Японии

Украина привлекла $51,5 млн. от правительства Японии в рамках проекта Всемирного банка THRIVE, направленного на развитие и усиление системы здравоохранения.

Как пишет Dilo, об этом информирует премьер-министр Сергей Корецкий.

Украина получила $51,5 млн от Японии

Средства уже поступили в государственный бюджет. Их планируют направить на повышение эффективности Программы медицинских гарантий и усиление институциональной возможности Национальной службы здоровья Украины.

Общий объем финансирования проекта THRIVE составляет $1,2 млрд. Из этой суммы Украина уже получила $449 млн.

В рамках проекта международные партнеры продолжают поддерживать финансовую устойчивость и развитие ее медицинской системы.

Напомним, уже более 100 учреждений здравоохранения в 23 регионах Украины уже производят электроэнергию благодаря солнечным электростанциям, установленным в рамках проекта "Луч надежды". Общая мощность СЭС превышает 9 МВт.