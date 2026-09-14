Уже более 100 больниц Украины производят собственную электроэнергию: сколько имеют мощности

Более 100 учреждений здравоохранения в 23 регионах Украины уже производят электроэнергию благодаря солнечным электростанциям, установленным в рамках проекта "Луч надежды". Общая мощность СЭС превышает 9 МВт.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Медицинские учреждения также оснащены системами накопления энергии общей емкостью около 10 МВтч. Ожидается, что вместе эти системы будут производить около 10 ГВтч электроэнергии ежегодно.

Важность инициативы

Собственное поколение должно помогать медучреждениям работать во время перебоев с электроснабжением. В частности, электроэнергия необходима для работы аппаратов искусственной вентиляции легких, инкубаторов и освещения операционных, а также хранения лекарств и запасов крови.

"Собственное поколение и системы накопления дают медицинским учреждениям дополнительную возможность работать непрерывно, даже в условиях российских атак на энергетическую инфраструктуру", - отметил первый министр энергетики Денис Шмигаль.

Проект расширяют

В настоящее время на разных этапах реализации находятся 285 проектов. Еще 687 здравоохранительных учреждений определены как приоритетные для получения поддержки.

" Вместе с партнерами работаем над тем, чтобы обеспечить непрерывность оказания медицинской помощи при любых условиях. Система здравоохранения должна быть готова к работе, несмотря на атаки, отключение электроэнергии и другие чрезвычайные ситуации ", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Справочно

Проект "Луч надежды" координирует Секретариат Энергетического Сообщества. Его реализуют в рамках Фонда поддержки энергетики Украины с участием Европейской комиссии, Министерства энергетики и Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, с января по конец апреля 2026 года семь украинских учреждений здравоохранения начали собственное генерирование электроэнергии благодаря установке солнечных электростанций. Общая мощность вводимых в эксплуатацию объектов составляет 590 кВт.