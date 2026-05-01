Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,12

EUR

51,46

--0,12

Наличный курс:

USD

43,80

43,70

EUR

51,60

51,40

Лидеры украинскогобизнеса

Свободнаяэнергия 2.0

AI Лидеры

Четыре годабольшой войны

Україна на межіблекауту

ТопФинанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництвіє Сенс!

Галузеві лідери2025 року

Лідерибізнес-репутації

Двадцятьсталевих років

Топ налогоплательщиков2025

Історії успіхуз Ощадом

Лучшиеработодатели 2025

Свое&nbsp;дело

Инвестиции&nbsp;в образование

Обучение&nbsp;для жизни

Smart&nbsp;Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В семи украинских больницах запустили солнечную генерацию мощностью 590 кВт

В семи украинских больницах запустили солнечную генерацию мощностью 590 кВт / Freepik

С января по конец апреля 2026 года семь украинских учреждений здравоохранения начали собственное генерирование электроэнергии благодаря установке солнечных электростанций. Общая мощность вводимых в эксплуатацию объектов составляет 590 кВт.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявило Министерство энергетики Украины.

Реализация инициативы продолжается:

  • Активные работы продолжаются на 89 объектах по всей стране.
  • На трех площадках монтаж и настройка оборудования почти закончены.
  • Еще 126 медицинских учреждений находятся в стадии разработки технических решений.

О проекте "Луч надежды"

Программа - совместная инициатива Еврокомиссии, Минэнерго и Министерства здравоохранения Украины. Проект реализуется с марта 2023 г. через Фонд поддержки энергетики Украины под координацией Секретариата Энергетического сообщества.

Главная цель "Луча надежды" состоит в повышении энергетической стойкости больниц. Для этого заведения снабжают не только солнечными панелями, но и системами накопления энергии и другим сопутствующим оборудованием, что гарантирует бесперебойное электроснабжение.

Напомним, Рада поддержала закон о "зеленой" энергетике: Украина приближает интеграцию с ЕС. Парламент принял в первом чтении законопроект №14271, имплементирующий европейские нормы в сфере возобновляемых источников энергии. За документ проголосовали 236 народных депутатов.

Автор:
Максим Кольц