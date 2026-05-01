В семи украинских больницах запустили солнечную генерацию мощностью 590 кВт

С января по конец апреля 2026 года семь украинских учреждений здравоохранения начали собственное генерирование электроэнергии благодаря установке солнечных электростанций. Общая мощность вводимых в эксплуатацию объектов составляет 590 кВт.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявило Министерство энергетики Украины.

Реализация инициативы продолжается:

Активные работы продолжаются на 89 объектах по всей стране.

На трех площадках монтаж и настройка оборудования почти закончены.

Еще 126 медицинских учреждений находятся в стадии разработки технических решений.

О проекте "Луч надежды"

Программа - совместная инициатива Еврокомиссии, Минэнерго и Министерства здравоохранения Украины. Проект реализуется с марта 2023 г. через Фонд поддержки энергетики Украины под координацией Секретариата Энергетического сообщества.

Главная цель "Луча надежды" состоит в повышении энергетической стойкости больниц. Для этого заведения снабжают не только солнечными панелями, но и системами накопления энергии и другим сопутствующим оборудованием, что гарантирует бесперебойное электроснабжение.

