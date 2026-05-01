ГП "Леса Украины" нарастило прибыль на 273% и налоги на 166% — результаты реформы

Государственное предприятие "Леса Украины" за три года реформы лесной отрасли существенно увеличило объемы заготовки, доходы и налоговые вычеты, что свидетельствует о повышении эффективности и прозрачности сектора.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

По итогам первого квартала 2026 г. компания демонстрирует кратный рост финансовых показателей по сравнению с 2023 годом.

В частности, ключевые результаты работы предприятия выглядят следующим образом:

заготовка древесины – почти 3 млн м³, что на 50% больше

чистый доход - 8,6 млрд грн, рост на 87%

прибыль до налогообложения – 3 млрд грн, рост на 273%

рентабельность - 34,9%

уплата налогов - 4 млрд грн, рост на 166%

Рост показателей в "Лесах Украины" объясняют системными изменениями в управлении и операционной деятельности. Среди ключевых факторов:

введение открытой и конкурентной продажи лесопродукции

переход на прозрачные закупки через систему Prozorro

сокращение непрофильных направлений деятельности

оптимизация организационной структуры и расходов

пересмотр подходов к оплате труда с одновременным уменьшением административных расходов

Реформа лесной отрасли предполагала консолидацию активов и централизацию управления, что позволило повысить контроль над ресурсами и увеличить финансовую отдачу от государственного предприятия. Рост налоговых поступлений также указывает на легализацию части рынка и сокращение теневых операций.

Что это значит для бюджета

Ужесточение финансовых показателей "Лесов Украины" создает предпосылки для стабильного наполнения бюджета и повышает инвестиционную привлекательность отрасли, однако дальнейший эффект будет зависеть от соблюдения прозрачных правил работы и контроля за рынком древесины.

Реформа лесной отрасли уже дает ощутимый денежный итог для страны, но ее долгосрочная эффективность зависит от необратимости конфигураций и понижения теневого сектора.

Отметим, Зеленский анонсировал новые кадровые подходы и решения по неурегулированности критических проблем лесной отрасли и защиты Карпат.