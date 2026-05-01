ГП "Леса Украины" нарастило прибыль на 273% и налоги на 166% — результаты реформы
Государственное предприятие "Леса Украины" за три года реформы лесной отрасли существенно увеличило объемы заготовки, доходы и налоговые вычеты, что свидетельствует о повышении эффективности и прозрачности сектора.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .
По итогам первого квартала 2026 г. компания демонстрирует кратный рост финансовых показателей по сравнению с 2023 годом.
В частности, ключевые результаты работы предприятия выглядят следующим образом:
- заготовка древесины – почти 3 млн м³, что на 50% больше
- чистый доход - 8,6 млрд грн, рост на 87%
- прибыль до налогообложения – 3 млрд грн, рост на 273%
- рентабельность - 34,9%
- уплата налогов - 4 млрд грн, рост на 166%
Рост показателей в "Лесах Украины" объясняют системными изменениями в управлении и операционной деятельности. Среди ключевых факторов:
- введение открытой и конкурентной продажи лесопродукции
- переход на прозрачные закупки через систему Prozorro
- сокращение непрофильных направлений деятельности
- оптимизация организационной структуры и расходов
- пересмотр подходов к оплате труда с одновременным уменьшением административных расходов
Реформа лесной отрасли предполагала консолидацию активов и централизацию управления, что позволило повысить контроль над ресурсами и увеличить финансовую отдачу от государственного предприятия. Рост налоговых поступлений также указывает на легализацию части рынка и сокращение теневых операций.
Что это значит для бюджета
Ужесточение финансовых показателей "Лесов Украины" создает предпосылки для стабильного наполнения бюджета и повышает инвестиционную привлекательность отрасли, однако дальнейший эффект будет зависеть от соблюдения прозрачных правил работы и контроля за рынком древесины.
Реформа лесной отрасли уже дает ощутимый денежный итог для страны, но ее долгосрочная эффективность зависит от необратимости конфигураций и понижения теневого сектора.
Отметим, Зеленский анонсировал новые кадровые подходы и решения по неурегулированности критических проблем лесной отрасли и защиты Карпат.