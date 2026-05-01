Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,12

EUR

51,46

--0,12

Наличный курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ГП "Леса Украины" нарастило прибыль на 273% и налоги на 166% — результаты реформы

лес деревья Голосеевский район
Зеленые насаждения неравномерно расположены по разным районам Киева. / Wikipedia

Государственное предприятие "Леса Украины" за три года реформы лесной отрасли существенно увеличило объемы заготовки, доходы и налоговые вычеты, что свидетельствует о повышении эффективности и прозрачности сектора.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

По итогам первого квартала 2026 г. компания демонстрирует кратный рост финансовых показателей по сравнению с 2023 годом.

В частности, ключевые результаты работы предприятия выглядят следующим образом:

  • заготовка древесины – почти 3 млн м³, что на 50% больше
  • чистый доход - 8,6 млрд грн, рост на 87%
  • прибыль до налогообложения – 3 млрд грн, рост на 273%
  • рентабельность - 34,9%
  • уплата налогов - 4 млрд грн, рост на 166%

Рост показателей в "Лесах Украины" объясняют системными изменениями в управлении и операционной деятельности. Среди ключевых факторов:

  • введение открытой и конкурентной продажи лесопродукции
  • переход на прозрачные закупки через систему Prozorro
  • сокращение непрофильных направлений деятельности
  • оптимизация организационной структуры и расходов
  • пересмотр подходов к оплате труда с одновременным уменьшением административных расходов

Реформа лесной отрасли предполагала консолидацию активов и централизацию управления, что позволило повысить контроль над ресурсами и увеличить финансовую отдачу от государственного предприятия. Рост налоговых поступлений также указывает на легализацию части рынка и сокращение теневых операций.

Что это значит для бюджета

Ужесточение финансовых показателей "Лесов Украины" создает предпосылки для стабильного наполнения бюджета и повышает инвестиционную привлекательность отрасли, однако дальнейший эффект будет зависеть от соблюдения прозрачных правил работы и контроля за рынком древесины.

Реформа лесной отрасли уже дает ощутимый денежный итог для страны, но ее долгосрочная эффективность зависит от необратимости конфигураций и понижения теневого сектора.

Отметим, Зеленский анонсировал новые кадровые подходы и решения по неурегулированности критических проблем лесной отрасли и защиты Карпат.

Автор:
Татьяна Гойденко