В "Лісах України" готують кадрові перестановки: Зеленський анонсував нові рішення

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові кадрові підходи та рішення через неврегульованість критичних проблем лісової галузі та захисту Карпат.

Як пише Delo.ua, про це він повідомив у своєму Telegram-каналі. 

За результатами наради з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко було ухвалено рішення про перегляд пріоритетів державної політики у сфері лісокористування.

"Зокрема, в державних компаніях, таких як "Ліси України". Цими тижнями надходить багато інформації про неврегульованість критичних проблем лісової галузі та захисту наших Карпат й інших вагомих природних середовищ України", - наголосив президент.

Масштабна корупція в "Лісах України"

Нагадаємо, ДБР розслідує 587 кримінальних проваджень, пов’язаних із порушеннями у сфері лісового господарства. Значна частина з них стосується діяльності посадових осіб держпідприємства “Ліси України”.

Торік працівники ДБР викрили масштабну схему розкрадання деревини, у якій фігурують працівники державних підприємств "Ліси України" та "ЛІАЦ". У межах провадження 13 особам повідомлено про підозру.

Правоохоронці перевіряли причетність ще понад 80 працівників ДП "Ліси України".

У липні 2025 року суд взяв під варту керівника ДП "Ліси України", призначивши заставу майже 91 мільйон гривень. Посадовця затримало ДБР за підозрою у незаконному збагаченні на 7,87 мільйона гривень. Генеральним директором ДП "Ліси України" є Юрій Болоховець.

Автор:
Тетяна Бесараб