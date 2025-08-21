- Категорія
Збитки на мільярди гривень: за порушення у сфері лісового господарства відкрито 587 справ
Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує 587 кримінальних проваджень, пов’язаних із порушеннями у сфері лісового господарства. Значна частина з них стосується діяльності посадових осіб держпідприємства “Ліси України”.
Як пише Delo.ua, про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".
За його словами, протягом 2023–2025 років до суду вже передано 178 обвинувальних актів стосовно 298 осіб. Сухачов уточнив, що загальна сума завданих збитків у цих кримінальних провадженнях становить понад мільярд гривень.
"Характер виявлених правопорушень, їх географія та кількість свідчать не про поодинокі інциденти, а про наявність ознак централізованої, вертикально організованої системи зловживань", - наголосив очільник ДБР.
Він зауважив, що правоохоронці намагаються зупинити розкрадання, щоб "українські ліси не були джерелом незаконного збагачення для обраних".
Сухачов повідомив, що основними правопорушеннями у цій сфері є:
- передача майна підприємства афілійованим компаніям за заниженими цінами,
- укладення прямих договорів підряду на мільярдні суми без відкритих процедур,
- зловживання під час проведення аукціонів із продажу лісопродукції,
- незаконні санітарні рубки без відповідних висновків щодо впливу на довкілля.
Масштабна корупція в "Лісах України"
Нещодавно працівники ДБР викрили масштабну схему розкрадання деревини, у якій фігурують працівники державних підприємств "Ліси України" та "ЛІАЦ". У межах провадження 13 особам повідомлено про підозру.
Правоохоронці перевіряють причетність ще понад 80 працівників ДП "Ліси України".
У липні суд взяв під варту керівника ДП "Ліси України", призначивши заставу майже 91 мільйон гривень. Посадовця затримало ДБР за підозрою у незаконному збагаченні на 7,87 мільйона гривень. Генеральним директором ДП "Ліси України" є Юрій Болоховець.
Про "Ліси України"
Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентства).
В управлінні "Лісів" перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.
Спеціалізація підприємства:
- ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів;
- ведення мисливського господарства;
- охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування підприємству.
За перший квартал 2025 року ДП "Ліси України" збільшило дохід від реалізації деревини до 5,8 млрд грн, що на 700 млн грн більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, та почало контрактувати послуги із заготівлі деревини на Prozorro.
ДП "Ліси України" за перший квартал 2025 року отримало прибуток у 1,24 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж у 2024 році.