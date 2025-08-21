Збитки на мільярди гривень: за порушення у сфері лісового господарства відкрито 587 справ

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує 587 кримінальних проваджень, пов’язаних із порушеннями у сфері лісового господарства. Значна частина з них стосується діяльності посадових осіб держпідприємства “Ліси України”.

Як пише Delo.ua, про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, протягом 2023–2025 років до суду вже передано 178 обвинувальних актів стосовно 298 осіб. Сухачов уточнив, що загальна сума завданих збитків у цих кримінальних провадженнях становить понад мільярд гривень.

"Характер виявлених правопорушень, їх географія та кількість свідчать не про поодинокі інциденти, а про наявність ознак централізованої, вертикально організованої системи зловживань", - наголосив очільник ДБР.

Він зауважив, що правоохоронці намагаються зупинити розкрадання, щоб "українські ліси не були джерелом незаконного збагачення для обраних".

Сухачов повідомив, що основними правопорушеннями у цій сфері є:

передача майна підприємства афілійованим компаніям за заниженими цінами,

укладення прямих договорів підряду на мільярдні суми без відкритих процедур,

зловживання під час проведення аукціонів із продажу лісопродукції,

незаконні санітарні рубки без відповідних висновків щодо впливу на довкілля.

Масштабна корупція в "Лісах України"

Нещодавно працівники ДБР викрили масштабну схему розкрадання деревини, у якій фігурують працівники державних підприємств "Ліси України" та "ЛІАЦ". У межах провадження 13 особам повідомлено про підозру.

Правоохоронці перевіряють причетність ще понад 80 працівників ДП "Ліси України".

У липні суд взяв під варту керівника ДП "Ліси України", призначивши заставу майже 91 мільйон гривень. Посадовця затримало ДБР за підозрою у незаконному збагаченні на 7,87 мільйона гривень. Генеральним директором ДП "Ліси України" є Юрій Болоховець.

Про "Ліси України"

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентства).

В управлінні "Лісів" перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

Спеціалізація підприємства:

ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів;

ведення мисливського господарства;

охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування підприємству.

За перший квартал 2025 року ДП "Ліси України" збільшило дохід від реалізації деревини до 5,8 млрд грн, що на 700 млн грн більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, та почало контрактувати послуги із заготівлі деревини на Prozorro.

ДП "Ліси України" за перший квартал 2025 року отримало прибуток у 1,24 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж у 2024 році.