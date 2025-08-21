Запланована подія 2

Збитки на мільярди гривень: за порушення у сфері лісового господарства відкрито 587 справ

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує 587 кримінальних проваджень, пов’язаних із порушеннями у сфері лісового господарства. Значна частина з них стосується діяльності посадових осіб держпідприємства “Ліси України”.

Як пише Delo.ua, про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, протягом 2023–2025 років до суду вже передано 178 обвинувальних актів стосовно 298 осіб. Сухачов уточнив, що загальна сума завданих збитків у цих кримінальних провадженнях становить понад мільярд гривень.

"Характер виявлених правопорушень, їх географія та кількість свідчать не про поодинокі інциденти, а про наявність ознак централізованої, вертикально організованої системи зловживань", - наголосив очільник ДБР.

Він зауважив, що правоохоронці намагаються зупинити розкрадання, щоб "українські ліси не були джерелом незаконного збагачення для обраних".

Сухачов повідомив, що основними правопорушеннями у цій сфері є:

  • передача майна підприємства афілійованим компаніям за заниженими цінами, 
  • укладення прямих договорів підряду на мільярдні суми без відкритих процедур, 
  • зловживання під час проведення аукціонів із продажу лісопродукції, 
  •  незаконні санітарні рубки без відповідних висновків щодо впливу на довкілля.

Масштабна корупція в "Лісах України"

Нещодавно працівники ДБР викрили масштабну схему розкрадання деревини, у якій фігурують працівники державних підприємств "Ліси України" та "ЛІАЦ". У межах провадження 13 особам повідомлено про підозру.

Правоохоронці перевіряють причетність ще понад 80 працівників ДП "Ліси України".

У липні суд взяв під варту керівника ДП "Ліси України", призначивши заставу майже 91 мільйон гривень. Посадовця затримало ДБР за підозрою у незаконному збагаченні на 7,87 мільйона гривень. Генеральним директором ДП "Ліси України" є Юрій Болоховець.

Про "Ліси України"

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентства).

В управлінні "Лісів" перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

Спеціалізація підприємства:

  • ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів;
  • ведення мисливського господарства;
  • охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування підприємству.

За перший квартал 2025 року ДП "Ліси України" збільшило дохід від реалізації деревини до 5,8 млрд грн, що на 700 млн грн більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, та почало контрактувати послуги із заготівлі деревини на Prozorro.

ДП "Ліси України" за перший квартал 2025 року отримало прибуток у 1,24 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж у 2024 році.

Автор:
Світлана Манько