"Ліси України" стали надавати послуги із лісозаготівлі на Prozorro

За перший квартал 2025 року ДП “Ліси України” збільшило дохід від реалізації деревини до 5,8 млрд грн, що на 700 млн грн більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, та почало контрактувати послуги із заготівлі деревини на Prozorro.

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Про це повідомив генеральний директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець.

За його словами, надання послуг із заготівлі деревини на Prozorro сприяє створенню цивілізованого і конкурентного ринку та інвестиціям бізнесу в механізовану заготівлю.

Так, з початку року через електронні торги ДП “Ліси України” уклали угоди на заготівлю 2,1 млн м³ деревини.

Також підприємство підвищило відсоток виконання договорів на поставку деревини до 95% (+9%), повністю завершило поставку 55 тис. куб. м деревини за замовленням військових.

Болоховець повідомив, що ДП "Ліси України" завершило реорганізацію структури підприємства, в результаті чого на 1,2 млрд грн скорочені щорічні витрати на адміністративний апарат.

Зауважимо, з початку 2025 року в Україні стрімко зростає попит на деревину з боку деревообробної галузі, як наслідок — зростають і біржові ціни. Деревина в Україні наразі помітно дешевша, ніж у сусідніх європейських країнах.

ДП “Ліси України”, якому у минулі роки вдавалось реалізовувати на основних торгах лише 60% деревини, декларує готовність почути ринок та збільшити щорічні обсяги заготівель на 30% — з поточних 12,6 млн куб. м до 18-19 млн куб. м.

Також лісова галузь у 2024 році досягла рекордних 23,7 млрд грн чистих доходів від реалізації продукції, з чистим прибутком 2,5 млрд грн і рентабельністю 10,5%. Завдяки сплаті 9,3 млрд грн податків у бюджети різних рівнів, галузь потрапила до топ-3 найбільших платників податків.

Про "Ліси України"

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентства).

В управлінні "Лісів" перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

Спеціалізація підприємства:

ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів;

ведення мисливського господарства;

охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування підприємству.

Протягом 2024 року “Ліси України” провело аукціони, що забезпечили надходження до державного бюджету у розмірі 1,3 млрд гривень.