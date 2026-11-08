Росія вже використовує свій аналог Starlink над Україною для військового зв’язку

Росія вже використовує над територією України нову супутникову мережу “Рассвет”, яку позиціонує як власний аналог Starlink. Система застосовується для військового зв’язку та потенційно може зробити російські ударні й розвідувальні дрони точнішими та складнішими для глушіння.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Reuters.

За даними ГУР, Росія у 2026 році вивела на орбіту 32 супутники “Рассвет” двома партіями — у березні та липні.

Наразі цього угруповання недостатньо для безперервного покриття території України. Зв’язок доступний лише тоді, коли супутники пролітають над відповідними районами.

“Росія використовує супутникову систему “Рассвет” над територією України у військових цілях. Наразі сузір’я недостатньо для забезпечення безперебійного покриття території України”, — повідомив речник ГУР Андрій Юсов.

До кінця 2026 року Москва планує нові запуски, щоб поступово розширити географію покриття та наблизити систему до повноцінної низькоорбітальної мережі супутникового зв’язку.

Як “Рассвет” може посилити російські дрони

У ГУР пояснюють, що система може забезпечувати двосторонній обмін даними між російськими операторами та безпілотниками над Україною.

Зокрема, розвідувальні БпЛА зможуть передавати інформацію в режимі реального часу, а оператори — коригувати маршрут ударних дронів уже під час польоту. Це зменшує їхню залежність від заздалегідь запрограмованої траєкторії.

У перспективі така технологія може дозволити безпілотникам реагувати на зміну розташування цілі, обходити засоби протиповітряної оборони та ускладнювати їх придушення засобами радіоелектронної боротьби.

За словами Юсова, у довгостроковій перспективі “Рассвет” може підвищити ефективність російських ударних і розвідувальних дронів та ускладнити їх перехоплення.

Водночас київський експерт з безпеки Микола Зєнцев зазначає, що Росія вже має щонайменше два періоди якісного супутникового зв’язку на добу тривалістю понад годину кожен. Цього, за його оцінкою, вже достатньо для впливу на окремі військові операції.

Росія хоче створити угруповання з понад 900 супутників

Координатор російського проєкту “Бюро 1440” планує створити до 2035 року угруповання більш ніж із 900 супутників.

Україна вже запровадила санкції проти десяти компаній, причетних до розробки “Рассвета”, зокрема проти “Бюро 1440”.

ГУР також оприлюднило перелік із 49 російських та білоруських компаній, які, за даними української розвідки, залучені до реалізації проєкту.

Нагадаємо, російські військові вже почали обмежено використовувати супутникову мережу “Рассвет” для зв’язку над Україною. Перша серійна партія з 16 супутників була запущена у березні 2026 року, друга — у липні.