Россия уже использует свой аналог Starlink над Украиной для военной связи

Россия уже использует над территорией Украины новую спутниковую сеть Рассвет, которую позиционирует как собственный аналог Starlink. Система применяется для военной связи и может сделать российские ударные и разведывательные дроны более точными и сложными для глушения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Reuters.

По данным ГУР, Россия в 2026 году вывела на орбиту 32 спутника "Рассвет" двумя партиями - в марте и июле.

В настоящее время этой группировки недостаточно для непрерывного покрытия территории Украины. Связь доступна только тогда, когда спутники пролетают над соответствующими районами.

"Россия использует спутниковую систему "Рассвет" над территорией Украины в военных целях. В настоящее время созвездия недостаточно для обеспечения бесперебойного покрытия территории Украины", - сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

До конца 2026 г. Москва планирует новые запуски, чтобы постепенно расширить географию покрытия и приблизить систему к полноценной низкоорбитальной сети спутниковой связи.

Как "Рассвет" может усилить русские дроны

В ГУР объясняют, что система может обеспечивать двусторонний обмен данными между российскими операторами и беспилотниками над Украиной.

В частности, разведывательные БПЛА смогут передавать информацию в режиме реального времени, а операторы корректировать маршрут ударных дронов уже во время полета. Это уменьшает их зависимость от заранее запрограммированной траектории.

В перспективе такая технология может позволить беспилотникам реагировать на изменение расположения цели, обходить средства противовоздушной обороны и усложнять их подавление средствами радиоэлектронной борьбы.

По словам Юсова, в долгосрочной перспективе "Рассвет" может повысить эффективность российских ударных и разведывательных дронов и усложнить их перехват.

В то же время киевский эксперт по безопасности Николай Зенцев отмечает, что у России уже по меньшей мере два периода качественной спутниковой связи в сутки продолжительностью более часа каждый. Этого, по его оценке, уже достаточно для воздействия на отдельные военные операции.

Россия хочет создать группировку из более чем 900 спутников

Координатор российского проекта "Бюро 1440" планирует создать к 2035 году группировку более чем из 900 спутников.

Украина уже ввела санкции против десяти компаний, причастных к разработке "Рассвета", в частности, против "Бюро 1440".

ГУР также обнародовал список из 49 российских и белорусских компаний, которые, по данным украинской разведки, привлечены к реализации проекта.

Напомним, российские военные уже начали ограниченно использовать спутниковую сеть "Рассвет" для связи над Украиной. Первая серийная партия из 16 спутников была запущена в марте 2026 года, вторая – в июле.