Собственная спутниковая связь для Украины: HIMERA раскрыла масштаб и стоимость проекта

Для создания независимой украинской спутниковой сети OBRIA, которая должна обеспечивать непрерывную связь по всей территории страны, понадобится не менее 100 спутников. Полноценное развертывание системы может занять один-два года, а ее дальнейшее развитие потребует сотен миллионов евро.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на сообщение DOU.

Проект OBRIA развивает консорциум частных компаний, среди которых украинская HIMERA и датская GomSpace.

По словам соучредителя и CEO HIMERA Миши Рудоминского, для базового непрерывного покрытия территории Украины необходимо не менее 100 спутников. Серийный аппарат весит около 250 кг.

Сеть создают, прежде всего, для украинской армии, правительства и других государственных институций.

Она должна обеспечивать высокоскоростную спутниковую связь, передачу видео с минимальной задержкой и работу терминалов на транспорте во время движения.

"Мы будем поддерживать полноценную высокоскоростную связь. Будет ли она настолько быстрой, как Starlink, - еще предстоит узнать", - отметил Рудоминский.

Проект может стоить сотни миллионов евро

Первый этап создания OBRIA профинансировали сами участники консорциума. Государственные средства на него не привлекали.

В то же время дальнейшее развертывание сети потребует значительно больших инвестиций.

По оценке Рудоминского, на следующих этапах речь идет о десятках или сотнях миллионов евро, а в долгосрочной перспективе масштаб вложений может достичь миллиардов.

При благоприятных условиях полное развертывание спутниковой группировки может занять от одного до двух лет. В то же время, на сроки могут повлиять производственные, технологические, логистические и операционные риски.

Спутники планируют производить в Украине

Первый тестовый спутник OBRIA NANO был запущен 1 октября 2026 года в рамках миссии SpaceX Transporter-18.

Аппарат весом 10 кг находится на орбите и проходит технические испытания. Его используют для проверки технологий, которые должны стать основой для будущей полноценной сети.

Следующим этапом проекта должна стать локализация производства спутников и наземных терминалов в Украине.

OBRIA должна диверсифицировать каналы спутниковой связи, снизить стратегическую зависимость Украины от внешних поставщиков и дополнить возможности европейских спутниковых систем. Управляет сетью украинский оператор.

Напомним, в октябре украинская HIMERA вместе с датской GomSpace вывела на орбиту первый тестовый спутник будущей сети OBRIA. Тогда в компании отмечали, что проект должен заложить основу независимой системы связи Украины, а полученные в ходе испытаний данные используют для развития спутниковой группировки и ее интеграции в национальную инфраструктуру.