АМКУ разрешил владельцу Parallel войти в агробизнес Ахметова

Антимонопольный комитет Украины предоставил кипрской компании Parallel Nafta Limited разрешение на контроль над UA Agrocom Limited и UAC Finance Limited. Эти компании связаны с соглашением о вхождении владельца сети АЗС Parallel Александра Дубинина в аграрный бизнес HarvEast, принадлежащий SCM Ринату Ахметову.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствует решение АМКУ.

О сделке

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании Parallel на приобретение 75,1% корпоративных прав агрохолдинга HarvEast, принадлежащего международной инвестиционной компании SCM. Таким образом компания Parallel выходит на аграрный рынок Украины.

Завершение сделки ожидается после выполнения всех необходимых юридических процедур. Финансовые условия стороны не разглашают.

Для Parallel приобретение HarvEast станет новым стратегическим направлением бизнеса и частью плана диверсификации инвестиций. Компания намерена развивать аграрный актив в долгосрочной перспективе, основываясь на его производственных мощностях, опыте команды и сформированной партнерской сети.

Среди ключевых направлений дальнейшего развития HarvEast – выращивание зерновых и масличных культур, расширение семеноводства с применением орошения, а также развитие биоэнергетики. После закрытия соглашения, Parallel совместно с менеджментом агрохолдинга планирует разработать поэтапную стратегию развития, сосредоточившись на повышении операционной эффективности и определении необходимых инвестиций.

В HarvEast подчеркивают, что смена акционера не отразится на операционной деятельности агрохолдинга. Компания продолжит выполнять действующие обязательства, а все производственные процессы будут работать в штатном режиме.

Также останутся договоренности с бизнес-партнерами, пайщиками, местными общинами и другими заинтересованными сторонами.

Передача корпоративных прав состоится в соответствии с законодательством Украины после выполнения предусмотренных процедур. Все причитающиеся налоги и сборы будут уплачены в установленном порядке.

Что известно о Parallel

Parallel – украинская сеть автозаправочных комплексов, владельцем и генеральным директором которой является Александр Дубинин.

В 2020 году Дубинин приобрел сеть Parallel у группы SCM Рината Ахметова. В 2024 году компания расширила топливный бизнес благодаря приобретению активов сети Motto.

По итогам 2025 года выручка Parallel составила около 11 млрд грн, увеличившись примерно на четверть по сравнению с предыдущим годом. Продажи горючего выросли на треть.

В 2026 году компания заявляла о планах расширения бизнеса и инвестициях в развитие сети в объеме до 2 млрд грн. Среди направлений роста – приобретение региональных сетей АЗС.

Что известно о HarvEast

HarvEast – украинский аграрный холдинг, основанный в 2011 году на базе сельскохозяйственных активов Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.

Основные направления деятельности компании – растениеводство и производство семян. Агрохолдинг выращивает пшеницу, подсолнечник, кукурузу, рапс и другие культуры.

По информации на официальном сайте компании, после потери значительной части земельных активов в Донецкой области вследствие российской агрессии земельный банк HarvEast составляет около 24 тыс. га. Основные производственные активы компании сосредоточены в Киевской области.

Генеральным директором HarvEast является Дмитрий Скорняков.

Согласно актуальной информации на корпоративном сайте, агрохолдинг принадлежит инвестиционной компании SCM, основанной Ринатом Ахметовым. Исторически структура собственности HarvEast также была связана со Smart-Holding Вадима Новинского

Напомним, на фоне усиления российских атак на топливную инфраструктуру сеть АЗС Parallel пересматривает стратегию развития, сосредотачиваясь на безопасности и экономической эффективности вместо количественного расширения. Об этом в интервью Dilo рассказал CEO компании Александр Дубинин. Он также прокомментировал перспективы развития Parallel Market и спрогнозировал рост стоимости дизельного топлива в Украине до 100 грн за литр уже осенью.