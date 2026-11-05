В Parallel объяснили, зачем им доля в агрохолдинге Ахметова

В сети автозаправочных комплексов Parallel подтвердили намерения приобрести долю в агрохолдинге HarvEast, связанном с бизнесом Рината Ахметова. В комментарии Dilo в пресс-службе компании также объяснили, зачем они планируют входить в агробизнес.

По сообщению прессслужбы, Parallel планирует купить 75,1% агрохолдинга HarvEast для диверсификации бизнеса. Кроме того, в компании добавили, что уже получили необходимое одобрение соглашения от Антимонопольного комитета.

"Мы инвестируем в бизнес, который имеет сильную команду, ценную экспертизу и потенциал для дальнейшего роста. Для Parallel аграрный сектор — новое стратегическое направление, которое мы планируем развивать системно и в долгосрочной перспективе. укреплением позиций Parallel на топливном рынке Украины", - отметил СЕО и владелец Parallel Александр Дубинин.

Dilo также обратилось за комментарием к пресс-службе HarvEast, но на момент публикации не получило комментария от компании.

Напомним, как стало известно с повестки дня Антимонопольного комитета 5 ноября регулятор планировал рассмотреть заявление о предоставлении разрешения кипрской Parallel Nafta Limited вступить в контроль над компаниями UA Agrocom Limited и UAC Finance Limited с Британских Виргинских островов. Parallel Nafta контролирует сеть АЗС Parallel, а UA Agrocom Limited и UAC Finance Limited контролируют холдинг Рината Ахметова и Вадима Новинского HarvEast.

Что известно о Parallel

Parallel – украинская сеть автозаправочных комплексов, владельцем и генеральным директором которой является Александр Дубинин.

В 2020 году Дубинин приобрел сеть Parallel у группы SCM Рината Ахметова. В 2024 году компания расширила топливный бизнес благодаря приобретению активов сети Motto.

По итогам 2025 года выручка Parallel составила около 11 млрд грн, увеличившись примерно на четверть по сравнению с предыдущим годом. Продажи горючего выросли на треть.

В 2026 году компания заявляла о планах расширения бизнеса и инвестициях в развитие сети в объеме до 2 млрд грн. Среди направлений роста – приобретение региональных сетей АЗС.

Что известно о HarvEast

HarvEast – украинский аграрный холдинг, основанный в 2011 году на базе сельскохозяйственных активов Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.

Основные направления деятельности компании – растениеводство и производство семян. Агрохолдинг выращивает пшеницу, подсолнечник, кукурузу, рапс и другие культуры.

По информации на официальном сайте компании, после потери значительной части земельных активов в Донецкой области вследствие российской агрессии земельный банк HarvEast составляет около 24 тыс. га. Основные производственные активы компании сосредоточены в Киевской области.

Генеральным директором HarvEast является Дмитрий Скорняков.

Согласно актуальной информации на корпоративном сайте, агрохолдинг принадлежит инвестиционной компании SCM, основанной Ринатом Ахметовым. Исторически структура собственности HarvEast также была связана со Smart-Holding Вадима Новинского

Напомним, на фоне усиления российских атак на топливную инфраструктуру сеть АЗС Parallel пересматривает стратегию развития, сосредотачиваясь на безопасности и экономической эффективности вместо количественного расширения. Об этом в интервью Dilo рассказал CEO компании Александр Дубинин. Он также прокомментировал перспективы развития Parallel Market и спрогнозировал рост стоимости дизельного топлива в Украине до 100 грн за литр уже осенью.