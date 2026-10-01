Стратегия Parallel, риски безопасности и рынок горючего: интервью с СЕО компании Александром Дубининым

Из-за усиления российских атак на топливную инфраструктуру и сложности подготовки крупных M&A-соглашений сеть Parallel изменила подход к масштабированию, отказавшись от жестких привязок к количеству станций в пользу безопасности и экономической эффективности бизнеса. В блиц-интервью изданию Dilo СЕО компании Александр Дубинин рассказал, как топливный ритейл адаптируется к военным рискам, почему проект магазинов Parallel Market проходит оптимизацию, поможет ли государство защитить АЗК от дронов и почему уже в октябре-ноябре стоимость дизельного горючего в Украине с высокой вероятностью подол.

Весной вы заявляли о планах увеличить сеть "Parallel" до 350 АЗС. Насколько этот план удалось реализовать сейчас?

- В 2026 году Parallel продолжает реализацию стратегии расширения бизнеса и развития национальной сети АЗК. Стратегическая цель компании остается неизменной: усиление присутствия бренда в регионах Украины, покрытие ключевых автомобильных магистралей, развитие единых стандартов качества и сервиса, а также программы лояльности.

Мы ведем переговоры по приобретению как отдельных АЗК, так и сетей. Речь идет о потенциальных соглашениях разного масштаба, поэтому их подготовка, оценка активов, юридическая проверка и согласование условий требуют времени.

Параллельно системно работаем с банками по расширению возможностей финансирования бизнеса. В рамках данной работы Parallel прошла аудит денежной отчетности за 2025 год.

Достигнутые договоренности, прежде всего, усиливают возможности финансирования операционной деятельности сети и создают более устойчивую финансовую базу для дальнейшего развития. Информацию о конкретных объектах и сторонах потенциальных соглашений компания сможет комментировать после завершения переговоров и юридического оформления соответствующих соглашений.

Остаётся ли актуальным озвученный в начале года план по расширению? Если нет, то какие сегодня целевые показатели компании до конца года?

— Стратегия зума Parallel остается актуальной. В то же время, для нас важно не просто увеличивать количество АЗК, а формировать экономически эффективную и устойчивую национальную сеть.

В начале года мы рассматривали несколько сценариев развития, в том числе возможность более быстрого масштабирования за счет крупных M&A-соглашений. Переговоры продолжаются, однако сроки реализации таких соглашений зависят от многих факторов, часть которых находится вне контроля компании.

Прежде всего, в течение года существенно выросли риски безопасности для топливной отрасли. Системные российские атаки на топливную и энергетическую инфраструктуру влияют как на работу действующих объектов, так и на оценку потенциальных приобретений. При принятии инвестиционных решений необходимо учитывать состояние активов, риски их повреждения, возможные затраты на восстановление и обеспечение непрерывности работы.

Второй фактор – сложность и продолжительность подготовки крупных M&A-соглашений. Для нас важно тщательно оценивать активы, их экономику и потенциал развития, а не осуществлять приобретение ради выполнения количественного показателя.

Также на инвестиционные решения влияют волатильность мировых котировок, валютного курса, логистики, стоимость финансирования и общая неопределенность военного времени.

Поэтому сегодня мы не привязываем к формальному показателю количества приобретенных АЗК к конкретной дате. Темпы расширения до конца года будут зависеть прежде всего от результатов переговоров по потенциальным соглашениям и их экономической целесообразности.

Более того, повышение рисков в топливном бизнесе создает предпосылки для дальнейшей консолидации рынка. Поэтому мы видим возможности расширения Parallel как в 2026 году, так и в среднесрочной перспективе.

Сколько станций в настоящее время насчитывает сеть Parallel?

- Под брендом Parallel сейчас работает около 100 АЗК.

Вы также анонсировали развитие сети магазинов у дома Parallel Market. Говорили о 10 пилотных магазинах и планировали открыть еще 70. Как развивается это направление сейчас?

- Parallel продолжает развивать проект магазинов формата "у дома" Parallel Market. На этом этапе мы тестируем и усовершенствуем формат, ассортимент и концепцию магазинов. В процессе тестирования часть точек была закрыта, в том числе из-за ситуации безопасности в отдельных регионах. В настоящее время работает 9 магазинов Parallel Market.

Для нас этот этап важен именно с точки зрения поиска оптимальной и экономически эффективной модели, которую в дальнейшем можно будет масштабировать. Поэтому количество открытых магазинов не самоцель.

Решения относительно новых локаций принимаются с учетом результатов работы действующих объектов, потребительского спроса, потенциала конкретной локации, ситуации безопасности и экономической целесообразности. Действующие магазины Parallel Market находятся в Киеве, Ирпене и с. Драгомирчане Ивано-Франковской области.

Что вы думаете об озвученных правительством планах поддержки топливных сетей?

– Это дает надежду. Для нас важно, что в позиции государства произошли определенные изменения. До этого на большинстве совещаний мы слышали тезис, что в условиях дефицита ресурсов вопрос защиты АЗК – это фактически дело самих операторов.

Теперь, похоже, государство напрямую включилось в решение проблемы. Автоматические оповещения о приближении дронов, усилении физической защиты объектов и обустройстве укрытий необходимы. Здесь важно, чтобы были четкие стандарты, источники финансирования и понимания, какие именно меры государство ожидает от нас.

Отдельно отмечу намерения упрощения таможенного оформления бензовозов и облегчения железнодорожной логистики — это оказывает непосредственное влияние на возможность быстро завозить горючее и поддерживать необходимые запасы.

Какими по Вашему прогнозу будут цены на горючее осенью?

- Точный прогноз никто не даст. Многое будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке, мировых цен на нефть и нефтепродукты, а также стабильности логистики.

Украинский рынок уже показал, как быстро внешний шок может отражаться на стоимости ресурса: дизель уже стоит под 100 грн за литр. Есть сети, поднявшие цены на него выше этой планки. Поэтому именно дизель остается наиболее чувствительным сегментом в мире.

Тем не менее, есть факторы, которые могут сдерживать цены: запасы, стабильный курс гривны и расходы на логистику, конкуренция на внутреннем рынке.

Сейчас для отрасли важно обеспечить достаточные запасы и максимально диверсифицировать маршруты поставки. Поэтому планы правительства по упрощению таможенных процедур для поставщиков горючего очень своевременны.

Наш базовый прогноз – осенью цены будут оставаться волатильными. Есть ощущение, что психологический порог по дизелю в 100 грн/л будет держаться в сентябре. В октябре-ноябре мы его, вероятно, пересечем, с учетом напряженной ситуации с ресурсом в Европе и сезонных факторов: ремонтов НПЗ и увеличения потребления.