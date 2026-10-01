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Стратегия Parallel, риски безопасности и рынок горючего: интервью с СЕО компании Александром Дубининым
Из-за усиления российских атак на топливную инфраструктуру и сложности подготовки крупных M&A-соглашений сеть Parallel изменила подход к масштабированию, отказавшись от жестких привязок к количеству станций в пользу безопасности и экономической эффективности бизнеса. В блиц-интервью изданию Dilo СЕО компании Александр Дубинин рассказал, как топливный ритейл адаптируется к военным рискам, почему проект магазинов Parallel Market проходит оптимизацию, поможет ли государство защитить АЗК от дронов и почему уже в октябре-ноябре стоимость дизельного горючего в Украине с высокой вероятностью подол.
Весной вы заявляли о планах увеличить сеть "Parallel" до 350 АЗС. Насколько этот план удалось реализовать сейчас?
- В 2026 году Parallel продолжает реализацию стратегии расширения бизнеса и развития национальной сети АЗК. Стратегическая цель компании остается неизменной: усиление присутствия бренда в регионах Украины, покрытие ключевых автомобильных магистралей, развитие единых стандартов качества и сервиса, а также программы лояльности.
Мы ведем переговоры по приобретению как отдельных АЗК, так и сетей. Речь идет о потенциальных соглашениях разного масштаба, поэтому их подготовка, оценка активов, юридическая проверка и согласование условий требуют времени.
Параллельно системно работаем с банками по расширению возможностей финансирования бизнеса. В рамках данной работы Parallel прошла аудит денежной отчетности за 2025 год.
Достигнутые договоренности, прежде всего, усиливают возможности финансирования операционной деятельности сети и создают более устойчивую финансовую базу для дальнейшего развития. Информацию о конкретных объектах и сторонах потенциальных соглашений компания сможет комментировать после завершения переговоров и юридического оформления соответствующих соглашений.
Остаётся ли актуальным озвученный в начале года план по расширению? Если нет, то какие сегодня целевые показатели компании до конца года?
— Стратегия зума Parallel остается актуальной. В то же время, для нас важно не просто увеличивать количество АЗК, а формировать экономически эффективную и устойчивую национальную сеть.
В начале года мы рассматривали несколько сценариев развития, в том числе возможность более быстрого масштабирования за счет крупных M&A-соглашений. Переговоры продолжаются, однако сроки реализации таких соглашений зависят от многих факторов, часть которых находится вне контроля компании.
Прежде всего, в течение года существенно выросли риски безопасности для топливной отрасли. Системные российские атаки на топливную и энергетическую инфраструктуру влияют как на работу действующих объектов, так и на оценку потенциальных приобретений. При принятии инвестиционных решений необходимо учитывать состояние активов, риски их повреждения, возможные затраты на восстановление и обеспечение непрерывности работы.
Второй фактор – сложность и продолжительность подготовки крупных M&A-соглашений. Для нас важно тщательно оценивать активы, их экономику и потенциал развития, а не осуществлять приобретение ради выполнения количественного показателя.
Также на инвестиционные решения влияют волатильность мировых котировок, валютного курса, логистики, стоимость финансирования и общая неопределенность военного времени.
Поэтому сегодня мы не привязываем к формальному показателю количества приобретенных АЗК к конкретной дате. Темпы расширения до конца года будут зависеть прежде всего от результатов переговоров по потенциальным соглашениям и их экономической целесообразности.
Более того, повышение рисков в топливном бизнесе создает предпосылки для дальнейшей консолидации рынка. Поэтому мы видим возможности расширения Parallel как в 2026 году, так и в среднесрочной перспективе.
Сколько станций в настоящее время насчитывает сеть Parallel?
- Под брендом Parallel сейчас работает около 100 АЗК.
Вы также анонсировали развитие сети магазинов у дома Parallel Market. Говорили о 10 пилотных магазинах и планировали открыть еще 70. Как развивается это направление сейчас?
- Parallel продолжает развивать проект магазинов формата "у дома" Parallel Market. На этом этапе мы тестируем и усовершенствуем формат, ассортимент и концепцию магазинов. В процессе тестирования часть точек была закрыта, в том числе из-за ситуации безопасности в отдельных регионах. В настоящее время работает 9 магазинов Parallel Market.
Для нас этот этап важен именно с точки зрения поиска оптимальной и экономически эффективной модели, которую в дальнейшем можно будет масштабировать. Поэтому количество открытых магазинов не самоцель.
Решения относительно новых локаций принимаются с учетом результатов работы действующих объектов, потребительского спроса, потенциала конкретной локации, ситуации безопасности и экономической целесообразности. Действующие магазины Parallel Market находятся в Киеве, Ирпене и с. Драгомирчане Ивано-Франковской области.
Что вы думаете об озвученных правительством планах поддержки топливных сетей?
– Это дает надежду. Для нас важно, что в позиции государства произошли определенные изменения. До этого на большинстве совещаний мы слышали тезис, что в условиях дефицита ресурсов вопрос защиты АЗК – это фактически дело самих операторов.
Теперь, похоже, государство напрямую включилось в решение проблемы. Автоматические оповещения о приближении дронов, усилении физической защиты объектов и обустройстве укрытий необходимы. Здесь важно, чтобы были четкие стандарты, источники финансирования и понимания, какие именно меры государство ожидает от нас.
Отдельно отмечу намерения упрощения таможенного оформления бензовозов и облегчения железнодорожной логистики — это оказывает непосредственное влияние на возможность быстро завозить горючее и поддерживать необходимые запасы.
Какими по Вашему прогнозу будут цены на горючее осенью?
- Точный прогноз никто не даст. Многое будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке, мировых цен на нефть и нефтепродукты, а также стабильности логистики.
Украинский рынок уже показал, как быстро внешний шок может отражаться на стоимости ресурса: дизель уже стоит под 100 грн за литр. Есть сети, поднявшие цены на него выше этой планки. Поэтому именно дизель остается наиболее чувствительным сегментом в мире.
Тем не менее, есть факторы, которые могут сдерживать цены: запасы, стабильный курс гривны и расходы на логистику, конкуренция на внутреннем рынке.
Сейчас для отрасли важно обеспечить достаточные запасы и максимально диверсифицировать маршруты поставки. Поэтому планы правительства по упрощению таможенных процедур для поставщиков горючего очень своевременны.
Наш базовый прогноз – осенью цены будут оставаться волатильными. Есть ощущение, что психологический порог по дизелю в 100 грн/л будет держаться в сентябре. В октябре-ноябре мы его, вероятно, пересечем, с учетом напряженной ситуации с ресурсом в Европе и сезонных факторов: ремонтов НПЗ и увеличения потребления.