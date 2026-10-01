Производство и экспорт европейской стали упали до исторических минимумов

Экспорт европейской стали сократился на одну пятую, а ее производство опустилось до исторических минимумов из-за резкого удорожания энергоносителей, американских пошлин и последствий избыточного предложения продукции из Китая.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

По данным европейской отраслевой ассоциации Eurofer, в первой половине 2026 года поставки стали из ЕС в Соединенные Штаты упали на 29% по сравнению с прошлым годом из-за введения США 50-процентных пошлин на импорт. Экспорт в Турцию, Индию и Китай снизился по меньшей мере на 18%, поскольку европейские производители проигрывают конкуренцию более дешевой зарубежной продукции.

Общий объем экспорта упал на 20%. Производство необработанной стали в странах блока в прошлом году сократилось на 3% — до 126 млн. тонн, а за первые пять месяцев этого года просело еще на 1%, после чего продемонстрировало незначительное восстановление на 1,1% в мае.

Генеральный директор Eurofer Аксель Эггерт отметил, что Европа является единственным крупным регионом, сокращающим мощности по выплавке стали, и отрасль уже не вернется к предыдущим пиковым показателям 2015 года, когда производство достигало около 155 млн тонн.

Вызовы для европейских металлургов

Европа занимает второе место в мире по объемам производства стали, однако ее доля составляет лишь 14% глобального рынка необработанной стали, в то время как на Азию приходится почти три четверти. По данным World Steel, блок остается четвертым по величине регионом-экспортером после Китая, Японии и Южной Кореи, но является крупнейшим импортером.

Председатель совета директоров ArcelorMittal Europe Герт Ван Пулворде заявил, что высокая себестоимость продукции в Европе производит металлопродукцию для зарубежных покупателей, в частности автоконцернов, слишком дорогой для продажи за границу. По его словам, если производство ограничится внутренним рынком, потребители просто заплатят больше, но экспорт остается крайне проблематичным.

Ситуацию усложняет удорожание энергоресурсов на фоне конфликта на Ближнем Востоке — цены на газ в Евросоюзе с начала года выросли более чем на 140%.

Защитные меры и переход на «зеленую» сталь

В июле Еврокомиссия ввела торговые квоты для поддержки отрасли, а также включила металлургию в механизм трансграничной углеродной корректировки (CBAM), выравнивающий расходы зарубежных поставщиков с расходами европейских компаний на покупку разрешений на выбросы. Хотя Брюссель также применил антидемпинговые пошлины до 90% на отдельные китайские товары, это привело к перенаправлению китайской продукции на другие мировые рынки, где компании пытались сохранить продажи.

Руководитель направления черной металлургии неправительственной организации Global Energy Monitor Астрид Григсби-Шульте подчеркнул, что европейская промышленность не сможет конкурировать по масштабам с Китаем или Индией на устаревших угольных доменных печах. По ее мнению, главное преимущество Европы - лидерство в производстве экологической стали, поскольку на территории ЕС сосредоточена половина всех разработок «зеленой» металлургии.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС существенно сокращает квоты на импорт стали, сделав исключение для Украины. Европейский Союз уменьшает объемы стали, которые торговые партнеры блока могут поставлять по беспошлинному режиму. Новые правила защиты местной промышленности от избытка дешевого импорта, преимущественно из Китая, вступают в силу в среду, 1 июля 2026 г., в то же время для Украины предусмотрели особые условия.