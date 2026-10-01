Украинское масло теряет шансы на экспорт в ЕС из-за падения цен в Европе

Падение цен на сливочное масло в Европе ухудшает перспективы украинского экспорта в ЕС: при нынешнем уровне цен продукция украинских производителей остается слишком дорогой для европейских покупателей. В то же время, дешевле европейское масло может сдерживать подорожание продукта в Украине.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Инфагро".

На внутреннем рынке после летнего подорожания цены на сливочное масло стали стабилизироваться. Значительные запасы продукции и сдержанный спрос вынуждают продавцов сохранять акционные предложения в розничной торговле.

Производители все больше ориентируются на масло с более высокой жирностью, которое потенциально можно поставлять на внешние рынки. В то же время разница в цене между таким продуктом и "крестьянским" маслом сокращается.

В настоящее время украинское масло экспортируют преимущественно в Молдову, страны Кавказа и Казахстана. Европейское направление фактически закрыто из-за разницы между ценами, по которым украинские производители готовы продавать продукцию, и уровнем, который могут предложить трейдеры из ЕС.

Перспективы нового удорожания масла в Украине также остаются неопределенными. Основания существенного роста цен могут появиться только после изменения тенденции на европейском рынке. В противном случае импорт более дешевого масла из ЕС будет сдерживать внутренние цены.

В то же время производство сливочного масла в Украине выросло по сравнению с прошлым годом и, по оценкам участников рынка, может стать одним из самых высоких за последние годы. Осенью предложение свежей продукции, вероятно, будет сокращаться из-за сезонного уменьшения производства.

На этом фоне производители спредов сокращают выпуск продукции. За девять месяцев производство растительно-сливочных смесей заметно снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, в сентябре украинский рынок сливочного масла уже находился под давлением из-за ограниченного спроса и риска более дешевого импорта из ЕС, который сдерживал возможности производителей повышать цены.