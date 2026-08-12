Экспорт молочной продукции из Украины сокращается: какие причины и прогноз

Из-за падения мировых цен и низких тарифов в Европе украинский экспорт молочных продуктов с начала года упал на 18% в денежном выражении. Однако осенью ситуация может измениться.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация производителей молока (АВМ).

Объем экспорта и выручка

В июле 2026 года страна экспортировала 12,27 тыс. тонн молочных продуктов на сумму $37,40 млн. Это на 6% больше по объему и на 7% по выручке, чем в июне 2026 года. Однако по сравнению с июлем 2025 натуральные объемы упали на 2%, а денежная выручка — на 11%. За январь-июль 2026 экспортировано 76,05 тыс. тонн (-9%) на сумму $218,27 млн (-18%).

Структура экспорта и колебания цен

Доли товаров в общем экспорте распределились следующим образом:

мороженое – 28%;

сгущенки и сливки — 24%;

сливочное масло – 14%;

сыры – 13%;

казеин – 9%.

По данным аналитиков, в июле по сравнению с июнем выросли объемы продаж масла до 1,07 тыс. тонн (+66%), кисломолочных продуктов до 719 тонн (+10%), молока и сливок несгущенных до 1,38 тыс. тонн (+8%), мороженого до 2,88 тыс. тонн, +3,1 тыс. тонн (+8%). (+4%) и казеина до 477 тонн (+15%). В то же время, экспорт сыворотки упал до 1,36 тыс. тонн (-10%).

динамика экспорта молочных продуктов, июль 2026

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировые цены на масло и сухое молоко снизились из-за избыточного предложения, тогда как сыр несколько подорожал из-за сезонного дефицита молока в ЕС.

Проблемы с логистикой

По данным специалистов рынка, морской экспорт украинской продукции сталкивается с трудностями, потому бизнес использует Дунайский коридор и сухопутные маршруты. На западной границе построено более 10 новых сухих портов, которые в ближайшее время будут обеспечивать дополнительные возможности для перевалки и экспорта украинской продукции.

"Теперь проблемы с морским экспортом по масштабу вызовов соразмерны с ситуацией начала полномасштабного вторжения. В то же время Украина имеет опыт быстрой переориентации грузопотоков и развития альтернативной логистики", — отмечают в АВМ.

Объемы импорта

В то же время, в июле 2026 года импорт молочной продукции в Украину вырос до 8,79 тыс. тонн (+71% к июлю 2025 года). За январь-июль ввезено 47,96 тыс. тонн на $219,27 млн. (+36%). Доля сыров в импорте составляет 59%. Около 30% рынка сыров занимают нелегальные поставки, в том числе товары под видом гуманитарной помощи, ввозимые без лабораторного контроля и маркировки.

Более привлекательные цены на европейском рынке остаются ключевым фактором, который поддерживает интерес украинских производителей экспортировать молочные продукты в страны-члены ЕС. Пока основными внешними рынками сбыта остаются соседние постсоветские страны, в том числе Молдова, от которой поступает больше валютной выручки.

география экспорта молочной продукции

Прогноз

По оценкам экспертов, осенью ситуация на внутреннем и внешнем рынках изменится. С одной стороны, ожидается возобновление европейских цен, что сделает экспорт в ЕС снова привлекательным для украинских компаний. С другой стороны, из-за роста производственных затрат и удорожания кормов аналитики прогнозируют повышение розничных цен на молочную продукцию внутри Украины на 5-10%.

Напомним, в первом полугодии 2026 года Украина импортировала 23,4 тысячи тонн сыров общей стоимостью $141,3 млн. Это более чем на 20% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.