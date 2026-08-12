НБУ вынес предостережение трем кредитным союзам

Национальный банк применил меры влияния к трем кредитным союзам из-за выявленных при надзоре недостатков в их деятельности. Учреждения получили письменные оговорки и должны устранить недостатки до 1 сентября 2026 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Меры влияния применили к кредитным союзам "Взлет", "Альянс" и "Галичина".

Решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 10 августа 2026 года.

В НБУ отметили, что оговорки связаны с несоблюдением требований положения о системе управления кредитным союзом.

Административные акты НБУ вступают в силу со дня их доведения до сведения соответствующих учреждений.

Напомним, ранее НБУ отозвал лицензии и исключил из Государственного реестра кредитные союзы "Гетман" и "Верховина". Решение принято из собственных заявлений союзов и в пределах особого порядка во время действия военного положения.